Переход Казахстана к «зелёной» экономике открывает новые возможности для трудоустройства и развития современных профессий. Вместе с тем внедрение экологически чистых технологий должно сопровождаться улучшением условий труда и снижением производственных рисков. Обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников остаются важными составляющими модернизации предприятий.

По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году в Казахстане на «зелёных» рабочих местах были заняты 54 187 человек, что составляет около 1% списочной численности работников, охваченных статистическим наблюдением. В 2023 году этот показатель составлял 57 135 человек.

К «зелёным» относятся рабочие места, деятельность которых способствует сохранению и восстановлению окружающей среды, сокращению вредного воздействия на природу и рациональному использованию ресурсов. Такие рабочие места создаются в энергетике, промышленности, переработке отходов, водоснабжении и других отраслях экономики.

Наибольшее количество работников, занятых на «зелёных» рабочих местах, зарегистрировано в Алматы – 5 603 человека, Карагандинской области – 5 346 и Астане – 4 833. Далее следуют Павлодарская (3 627), Актюбинская (3 610) и Кызылординская (3 186) области.

Одним из перспективных направлений развития «зелёной» занятости является возобновляемая энергетика. За последние годы её роль в энергетическом секторе страны заметно выросла. Так, доля электроэнергии, произведённой из возобновляемых источников без учёта крупных гидроэлектростанций, увеличилась с 0,6% в 2015 году до 6,2% в 2024 году.

По данным Министерства энергетики РК, в 2024 году в стране действовали 148 объектов возобновляемой энергетики общей установленной мощностью 2 903,7 МВт. В данном секторе было создано 1 809 рабочих мест.

Развитие «зелёной» экономики также формирует спрос на новые профессиональные навыки. В соответствии с Концепцией перехода Республики Казахстан к «зелёной экономике» перспективными направлениями занятости являются установка и обслуживание объектов возобновляемой энергетики, модернизация систем водоснабжения и орошения, переработка отходов, озеленение и восстановление лесов.

При этом экологическая модернизация предприятий должна учитывать не только влияние производства на окружающую среду, но и безопасность самих работников.

В частности, по данным за 2024 год, в Казахстане зарегистрировано 2 471 событие, связанное с производственным травматизмом, что на 7,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем зафиксировано 529 пострадавших от профессиональных заболеваний. Наибольшая доля пострадавших при несчастных случаях приходилась на обрабатывающую промышленность – 32,4% и горнодобывающую отрасль – 19,4%.

Несмотря на экологические преимущества новых технологий, отдельные производственные риски сохраняются. Например, при обслуживании объектов возобновляемой энергетики работники могут сталкиваться с опасностью поражения электрическим током, необходимостью выполнения работ на высоте и воздействием неблагоприятных погодных условий. На предприятиях по переработке отходов существуют риски воздействия пыли, химических и биологических факторов, а также получения производственных травм.

В этой связи особое значение приобретает предупреждение профессиональных рисков ещё на этапе организации производственных процессов.

Для работодателей это предполагает внедрение более безопасных технологий, автоматизацию опасных операций, дистанционное управление оборудованием, совершенствование систем вентиляции и пылеподавления, снижение уровня шума и вибрации, а также замену опасных химических веществ менее вредными аналогами.

Дополнительные возможности открывает цифровизация производственного контроля. Объединение экологического мониторинга и контроля условий труда в единую цифровую систему позволит своевременно выявлять опасные факторы, отслеживать их воздействие на работников и принимать профилактические меры до возникновения профессиональных заболеваний.

Таким образом, эффективность экологической модернизации предприятий должна оцениваться не только по сокращению выбросов, экономии энергии и воды, но и по улучшению условий труда, снижению производственного травматизма и профессиональных рисков.

Важным направлением также является включение показателей безопасности труда, охраны здоровья работников и профилактики профессиональных заболеваний в оценку устойчивого развития предприятий (ESG).

Согласно международной практике, зелёное рабочее место должно быть прежде всего безопасным. Экологическая модернизация должна не только снижать воздействие производства на окружающую среду, но и создавать более безопасные условия для работников. Сохранение жизни и здоровья человека должно оставаться одним из главных критериев устойчивого развития предприятий.