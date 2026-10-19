Уважаемые сотрудники органов гражданской защиты, пожарные, спасатели и ветераны службы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём спасателя Республики Казахстан!

Ваша работа - это почётная и ответственная миссия, требующая высокого профессионализма, мужества, выдержки и готовности в любой момент прийти на помощь. Каждый день вы сталкиваетесь с обстоятельствами, в которых цена своевременного решения и слаженных действий особенно высока. За вашей службой стоят спасённые жизни, безопасность людей и уверенность в том, что в трудную минуту помощь обязательно придёт.

Вы первыми приходите туда, где людям угрожает опасность: ликвидируете пожары, участвуете в аварийно-спасательных работах, помогаете пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, проводите эвакуацию и устраняете последствия чрезвычайных ситуаций. За каждой такой операцией стоят специальная подготовка, дисциплина, взаимовыручка и огромная ответственность.

Ваш труд заслуживает особого уважения. Каждый ваш день нередко связан с риском для собственной жизни и здоровья. Ваша готовность действовать в самых сложных условиях, сохранять самообладание и поддерживать тех, кто оказался в беде, служит примером настоящего профессионального долга и человечности.

Забота о безопасности граждан, развитие системы гражданской защиты и повышение готовности к чрезвычайным ситуациям остаются важными задачами государства. Но за эффективностью этой системы прежде всего стоят люди - специалисты, чьи знания, опыт и самоотверженность помогают защищать самое ценное: человеческую жизнь.

Уважаемые спасатели!

Благодарю вас за нелёгкий труд, верность долгу и преданность своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и новых достижений. Пусть рядом всегда будут надёжные товарищи, дома ждут любящие близкие, а каждая смена завершается благополучным возвращением.

Мира и безопасности вам и вашим семьям!

С праздником! С Днём спасателя Республики Казахстан!

С наилучшими пожеланиями,

Министр труда и социальной защиты населения

Республики Казахстан

Аскарбек Ертаев