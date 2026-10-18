Министерство труда и социальной защиты населения РК начало разъяснительную работу в регионах по переходу от категориального принципа предоставления отдельных видов социальной поддержки к оценке реальной нуждаемости семей.

В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев провёл семинар для представителей местных исполнительных органов.

Участники обсудили предстоящие изменения, порядок оценки благосостояния семьи и применение Цифровой карты семьи. Новый подход будет учитывать совокупность сведений о доходах, занятости, имуществе и других обстоятельствах семьи. Оценка не будет зависеть только от одного показателя.

Изменения, которые начнут действовать с 1 января 2027 года, коснутся отдельных видов социальной поддержки для определенных категорий людей. Пенсионное обеспечение данные изменения не затрагивает. Главная цель - направлять помощь гражданам, которые действительно в ней нуждаются.

Участники семинара поддержали принцип адресного предоставления социальной помощи и отметили важность открытого разъяснения.