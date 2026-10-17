Городу Астане Главой государства Касым-Жомартом Токаевым определён особый конституционный статус. Столица задаёт ориентиры развития страны, в том числе в вопросах качества городской инфраструктуры и создания доступной среды.

В преддверии ввода в эксплуатацию железнодорожного вокзала «Астана-1» после реконструкции состоялся совместный рекомендательный осмотр. Его цель – предоставить рекомендации по обеспечению доступности и помочь устранить возможные барьеры до открытия объекта.

В выезде приняли участие представители местных исполнительных органов, территориального департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городу Астане, АО «НК «Қазақстан темір жолы», подрядной организации, внештатный советник министра труда и социальной защиты населения, а также представители команды «Вездеходы».

В ходе осмотра эксперты обратили внимание на прилегающую территорию, подходы и пути движения к вокзалу, входную группу, внутренние маршруты, санитарные помещения, выходы на перрон, комнаты отдыха для маломобильных групп населения, а также зоны ресепшн и железнодорожных касс. Особое внимание уделили удобству открывания дверей и возможности самостоятельного и безопасного передвижения по всему маршруту.

Территориальный департамент принял участие в предоставлении рекомендаций по вопросам доступности. Такой формат взаимодействия позволяет заказчику и подрядной организации учесть замечания и внести необходимые корректировки ещё до открытия объекта.

С 1 июля 2026 года действует новый Строительный кодекс Республики Казахстан. В рамках установленных законодательством полномочий Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения участвует в согласовании деклараций о соответствии объектов в части обеспечения доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. При рассмотрении декларации оценивается соответствие объекта применимым требованиям доступности в установленном порядке.

За девять месяцев 2026 года в территориальные департаменты поступило 562 заявления на согласование деклараций о соответствии требованиям доступности. Согласовано 147 деклараций (26%), по 259 заявлениям (46%) получены отказы, остальные находятся на рассмотрении.

Сегодняшний пример вокзала «Астана-1» показал практическую ценность взаимодействия государственных органов, КТЖ, подрядной организации и экспертов. Своевременные рекомендации позволяют учесть потребности маломобильных граждан и устранить возможные барьеры ещё до открытия объекта.