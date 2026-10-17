Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает разъяснение новых подходов к предоставлению государственной социальной поддержки, которые начнут применяться с 1 января 2027 года. Одним из ключевых изменений станет оценка уровня социального благополучия семьи при назначении отдельных государственных пособий. Такой подход позволит учитывать не только принадлежность граждан к определенной социальной категории, но и реальные жизненные обстоятельства каждой семьи.

В настоящее время право на ряд государственных пособий определяется по категориальному принципу. Это означает, что семьи с одинаковым социальным статусом могут получать одинаковые выплаты, несмотря на существенные различия в их материальном положении и способности самостоятельно обеспечивать свои потребности.

Рассмотрим две условные многодетные семьи, в каждой из которых воспитываются четверо детей.

Семья Дидара имеет устойчивые условия жизни: собственное жилье, дорогостоящий автомобиль, стабильную занятость и собственный бизнес. Совокупность этих показателей свидетельствует о высоком уровне социального благополучия, поэтому семья относится к категории «А».

В семье Ерлана также воспитываются четверо детей. Однако ее жизненные обстоятельства отличаются: семья проживает в небольшой квартире, родители работают по найму, не имеют дорогостоящего имущества и дополнительных материальных ресурсов. По совокупности показателей семья относится к категории «С» — с удовлетворительным уровнем благополучия.

Таким образом, несмотря на одинаковый состав, возможности этих семей самостоятельно обеспечивать свои потребности существенно различаются. Для семьи категории «А» дополнительная государственная поддержка не является первоочередной, тогда как для семьи категории «С» выплаты могут иметь значительно большее значение, в том числе для покрытия повседневных расходов.

Именно на дифференциации поддержки с учетом таких различий основано совершенствование системы социальной защиты населения. С 1 января 2027 года при назначении отдельных государственных пособий будет применяться принцип нуждаемости, предусматривающий комплексную оценку социального благополучия семьи.

Для этого используется Цифровая карта семьи, которая позволяет определить жизненные обстоятельства домохозяйства на основе сведений государственных информационных систем. При формировании оценки принимается во внимание совокупность показателей, характеризующих материальное положение, занятость, жилищные условия, наличие имущества, предпринимательскую деятельность, кредитные обязательства и социальную устойчивость семьи.

По результатам анализа семьи распределяются по пяти категориям: «А» — высокий уровень благополучия, «В» — состоятельный, «С» — удовлетворительный, «D» — экономически уязвимый, «Е» — экономически и социально уязвимый.

При этом наличие квартиры, автомобиля или другого отдельного имущества само по себе не является основанием для отнесения семьи к категории с высоким уровнем благополучия. Категория определяется по совокупности показателей, отражающих ее фактическое положение.

С 1 января 2027 года принцип нуждаемости будет применяться к 14 видам государственных пособий. Для семей категорий «А» и «В» соответствующие выплаты не будут назначаться, за исключением предусмотренных законодательством случаев. Семьи категорий «С», «D» и «Е» сохранят право на указанные меры поддержки при соблюдении установленных условий.

Вместе с тем изменения не затрагивают действующий порядок назначения остальных 22 видов государственных пособий, финансируемых из республиканского бюджета.

Главная цель новых подходов — обеспечить более справедливое и адресное предоставление государственной поддержки с учетом реальных жизненных обстоятельств граждан, чтобы помощь в первую очередь получали те, кто действительно в ней нуждается.