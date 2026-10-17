В Казахстане свыше 200 граждан уже приняли добровольное решение отказаться от дальнейшего получения отдельных государственных пособий. Работа в этом направлении продолжается, и количество таких решений постепенно увеличивается.

Речь идет о гражданах, которые, оценив свое нынешнее материальное положение, пришли к выводу, что на данном этапе могут самостоятельно обеспечивать благополучие своих семей. Для них это не отказ от государственной поддержки как таковой, а осознанный личный выбор — поддержать принцип адресности, при котором государственная помощь в первую очередь предоставляется тем семьям, для которых такая помощь сегодня действительно имеет особое значение.

Первые истории таких решений уже поступают из разных регионов страны. Среди них — предприниматели, многодетные родители и семьи, которые смогли укрепить свое финансовое положение и сегодня готовы самостоятельно обеспечивать свои потребности.

Право на указанные пособия определялось прежде всего по категориальному принципу — на основании принадлежности гражданина к установленной социальной категории. При этом часть пособий назначалась проактивно, без необходимости личного обращения за их оформлением. Отдельный упрощенный механизм добровольного отказа от пособия через SMS ранее не применялся. Теперь получателям предоставлена такая возможность.

Ранее получателям отдельных государственных пособий, семьи которых, согласно данным Цифровой карты семьи, относятся к категории А — с высоким уровнем социального благополучия, направлялись SMS-сообщения с информацией о возможности добровольного отказа от соответствующих выплат.

Получатель может сообщить о своем решении, направив ответ на SMS. Гражданам, подтвердившим добровольный отказ, соответствующие выплаты будут приостановлены еще до 1 января 2027 года — до начала применения новых подходов к предоставлению отдельных мер социальной поддержки. Приостановление касается только той выплаты, от которой гражданин отказался.

Цифровая карта семьи позволяет государству более точно видеть социально-экономическое положение семьи и выстраивать поддержку с учетом ее реальной жизненной ситуации. Именно такой подход лежит в основе дальнейшего развития системы социальной защиты — помощь должна быть своевременной, адресной и ориентированной прежде всего на тех, кто действительно в ней нуждается.

При этом само получение SMS-сообщения не означает автоматического приостановления или прекращения выплаты. Решение принимает исключительно сам гражданин. Те, кто продолжает получать предусмотренные законодательством пособия, реализуют свое законное право на государственную поддержку.

Для некоторых семей государственная помощь действительно была важной опорой в определенный период жизни. Сегодня, когда их материальное положение изменилось, они сами считают возможным отказаться от выплаты и тем самым поддержать принцип адресности социальной политики.

Так, бизнесвумен из Актобе, мама шестерых детей Калауша Садыкова отмечает, что государственная поддержка имела для ее семьи большое значение на этапе становления собственного дела.

«Я многодетная мама и хорошо понимаю, насколько важной может быть государственная поддержка для семьи. Когда я только начинала свое дело, она имела для нас большое значение. Сегодня мой бизнес развивается, и я могу самостоятельно обеспечивать свою семью. Поэтому я приняла осознанное решение добровольно отказаться от пособия по многодетности. Считаю, что адресный подход позволит государству уделять еще больше внимания семьям, которые сегодня действительно нуждаются в поддержке», - поделилась Калауша Садыкова.

Аналогичное решение принял директор волейбольного клуба «Жайық» Азамат Нурмухамбетов, являющийся получателем ежемесячного государственного пособия по уходу за лицом с инвалидностью I группы.

«Я поддерживаю принцип адресности в системе социальной помощи. У каждого человека свои жизненные обстоятельства, и государственная поддержка для многих имеет большое значение. Со своей стороны я принял добровольное решение отказаться от получаемого пособия. Считаю, что такой подход позволит еще более эффективно поддерживать граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», - отметил Азамат Нурмухамбетов.

Своей историей также поделилась многодетная мама из Костанайской области Анна Шерер. Вместе с супругом она занимается агробизнесом и развитием сельского хозяйства.

«Мы с мужем работаем, воспитываем четверых детей и стараемся самостоятельно обеспечивать благополучие нашей семьи. Сегодня наше материальное положение позволяет нам добровольно отказаться от пособия многодетным семьям. Это наше личное, осознанное решение. При этом я прекрасно понимаю, насколько значима такая поддержка для многих родителей, особенно в непростые периоды жизни. С уважением отношусь к системе государственной помощи и считаю важным, чтобы при ее предоставлении учитывались реальные обстоятельства каждой семьи», - рассказала Анна Шерер.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают, что подобные решения — прежде всего показатель изменения жизненной ситуации самих граждан. Если семья сегодня имеет возможность самостоятельно обеспечивать себя, она может воспользоваться предусмотренной возможностью добровольно отказаться от соответствующей выплаты. Если же материальное положение семьи изменится, оценка уровня ее социального благополучия также может быть пересмотрена.

Таким образом, в центре нового подхода остается человек и его реальные жизненные обстоятельства. Государство последовательно совершенствует систему социальной поддержки, чтобы направлять ее туда, где она наиболее востребована, сохраняя при этом предусмотренные законодательством социальные гарантии.

С 1 января 2027 года в Казахстане начнут применяться новые подходы к предоставлению отдельных мер государственной социальной поддержки. При определении права на соответствующие меры будет учитываться не только принадлежность гражданина к определенной социальной категории, но и уровень социального благополучия его семьи, определяемый с использованием данных Цифровой карты семьи.

Главная цель изменений — сделать социальную поддержку еще более адресной и справедливой: своевременно помогать тем, кому поддержка необходима сегодня, и учитывать позитивные изменения в жизни семей.