Казахстан укрепляет социальную защиту: какая поддержка не зависит от категории

При внедрении новой системы оценки нуждаемости государством предусмотрены важные и четкие законодательные исключения для отдельных категорий получателей пособий. В частности, общая категория благополучия семьи никоим образом не влияет на назначение профильных государственных пособий детям с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью I и II групп.

Аналогичные безусловные исключения предусмотрены для круглых сирот при назначении им положенного пособия по случаю потери кормильца, а также для награжденных многодетных матерей, которые уже получают пенсию по возрасту. Все эти гарантированные меры продолжают действовать даже в том случае, если семья формально отнесена к высокообеспеченным категориям А или В.

В то же время условия предоставления некоторых других пособий, включая выплаты гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными лицами, претерпевают изменения. В связи с этим важно четко разграничивать конкретные виды пособий, избегая ошибочных утверждений о сохранении абсолютно всех без исключения выплат, связанных с инвалидностью или семейной поддержкой.