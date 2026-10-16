В Казахстане предусматривается возможность передачи до 100% накопленных пенсионных средств в том числе в частное управление. Как подробно разъяснили на брифинге в СЦК, каждый вкладчик сможет самостоятельно выбирать управляющую компанию, а также подходящую ему инвестиционную стратегию.

Представленный системный подход предполагает четкое разграничение государственной гарантии и возникающих инвестиционных рисков. Согласно официальным материалам Минтруда, при выборе частного управления в полном объеме сохраняется государственная гарантия сохранности фактически внесенных пенсионных взносов, тогда как вся полнота ответственности за добровольно выбранный инвестиционный риск возлагается непосредственно на самого вкладчика.

Конкретные условия передачи накоплений, а также предельный объем применимых гарантий определяются действующим пенсионным законодательством. Прежде чем принимать осознанное решение и выбирать управляющую компанию, гражданам рекомендуется внимательно ознакомиться с ее инвестиционной стратегией и потенциальными рисками.