Социальная поддержка матерей: помощь должна приходить вовремя

Казахстанские женщины получат законную возможность досрочно вернуться к официальной трудовой деятельности еще до достижения ее ребенком возраста полутора лет, и при этом продолжить стабильно получать назначенную социальную выплату по уходу из системы обязательного социального страхования. Эту важную норму презентовали на брифинге Министерства труда и социальной защиты населения РК в СЦК.

В качестве наглядного примера поясняется: если молодая мать выйдет на работу в тот момент, когда ребенку исполнится всего восемь месяцев, сам этот факт отнюдь не станет законным основанием для прекращения выплаты. Она сможет успешно продолжаться вплоть до окончания установленного законодательством срока при условии соблюдения всех первоначальных правил назначения.

При этом важно понимать, что речь идет именно о конкретной страховой выплате, а не о любом другом пособии, связанном с материнством. В представленных официальных материалах также отдельно предусмотрено уточнение круга ее непосредственных получателей: законное право на данную страховую выплату по уходу закрепляется непосредственно за матерью.