В центре социальной политики – человек и его жизненная ситуация

С 1 января 2027 года в республике предусматривается законодательное сокращение максимальной продолжительности выплаты по случаю потери работы – с шести месяцев до трех. Об этом официально объявили на брифинге Министерства труда и социальной защиты населения РК в Службе центральных коммуникаций.

Одновременно с этим заявлен целый комплекс активных мер содействия занятости населения: адресный подбор актуальных вакансий, бесплатное профессиональное обучение и переобучение, а также организация специальных субсидируемых рабочих мест. Сокращение максимальной продолжительности страховой выплаты напрямую связывается с задачей более быстрого и эффективного возвращения граждан на рынок труда.

Важно подчеркнуть, что само по себе сокращение максимального срока выплаты никоим образом не означает полной отмены выплаты по потере работы как таковой. Конкретный период получения средств и иные сопутствующие условия жестко определяются действующим законодательством; при этом реальная возможность успешного трудоустройства в течение отведенных трех месяцев не может быть гарантирована автоматически для каждого отдельного гражданина.