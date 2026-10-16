Комплексный подход: что учитывается при оценке нуждаемости семьи

В процессе оценки уровня благополучия конкретной семьи государство намерено учитывать не только ее материальную обеспеченность, но и фактор социальной устойчивости. Данная составляющая призвана точно отражать реальный состав домохозяйства, возраст всех его членов, наличие в семье несовершеннолетних детей, пожилых родственников, а также людей с инвалидностью.

Благодаря такому подходу две внешне похожие семьи с сопоставимыми имущественными возможностями в итоге могут получить совершенно разную итоговую оценку. Дополнительная объективная нагрузка по содержанию и уходу за членами семьи обязательно учитывается в специальном компоненте утвержденной методики. Более того, один изолированный показатель – например, наличие в собственности квартиры или автомобиля – сам по себе не определяет итоговую категорию.

Вся комплексная оценка реализуется автоматически посредством Цифровой карты семьи на базе интегрированных сведений из государственных информационных систем. Данная методика вводится в действие для дифференцированного разграничения отдельных мер государственной поддержки начиная с 1 января 2027 года.