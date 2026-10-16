Государство усиливает защиту нуждающихся семей

Порядка 4,8 миллионов казахстанских домохозяйств относятся к категориям C, D и E, для которых при переходе на новый принцип нуждаемости в полном объеме сохраняется законное право на получение соответствующих государственных пособий. Об этом было официально заявлено на брифинге Минтруда в Службе центральных коммуникаций.

В частности, в категории C с удовлетворительным уровнем благополучия находятся около 3,2 миллионов семей. К категории D, которая характеризуется как экономически уязвимая, относятся примерно 1,4 миллионов домохозяйств, а к категории E – экономически и социально уязвимая – причисляются 128 тысяч семей.

Подобные домохозяйства объективно могут сталкиваться с серьезными трудностями в сфере трудоустройства, обеспечения жильем, а также самостоятельного содержания своих близких.

Для каждого отдельного вида выплат продолжают действовать установленные законом базовые основания для назначения. Сама по себе принадлежность к категориям C, D или E не влечет за собой автоматического предоставления абсолютно любого существующего пособия, однако она гарантированно не станет причиной необоснованного отказа по критерию высокого благополучия.