Поддержка семьи – в центре социальных изменений

Начиная с 1 января 2027 года условия предоставления отдельных бюджетных пособий, связанных с рождением ребенка и последующим уходом за ним, будут напрямую учитывать актуальную категорию благополучия семьи. При этом действующие страховые выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) и стандартные бюджетные пособия принципиально имеют совершенно разные правовые основания для назначения.

В частности, единовременное бюджетное пособие, выплачиваемое в связи с рождением ребенка предусмотрено для семей, относящихся к категориям C, D и E. Для неработающих матерей по принципу нуждаемости также будет назначаться бюджетное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Для высокообеспеченных семей категорий А и В указанные бюджетные выплаты законом не предусмотрены.

В то же время единовременная выплата по беременности и родам, поступающая из системы обязательного социального страхования, сохраняется в полном объеме независимо от общей категории семьи, при наличии законного права на нее. Согласно представленным материалам, для женщин, имеющих подтвержденное участие в системе социального страхования сроком не менее двух лет, полностью сохраняется и страховая выплата по уходу за ребенком из ГФСС, также независимо от категории домохозяйства.