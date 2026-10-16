Цифровая карта семьи: оценка благополучия по 30+ базам данных

Масштабная Цифровая карта семьи на сегодняшний день содержит актуальные и подробные сведения о 6,2 миллионах семей и домохозяйств по всему Казахстану. Для формирования объективной и точной оценки используются массивы данных из более чем 30 государственных информационных систем. Об этом официально сообщили представители Министерства труда и социальной защиты населения РК на брифинге в СЦК.

Сама методика определения актуального уровня социального благополучия предусматривает всестороннюю оценку двух ключевых аспектов: материального благосостояния и общей социальной устойчивости.

Первый компонент включает в себя сразу 59 показателей, охватывающих шесть различных сфер жизнедеятельности. В их числе учитываются финансовое положение, текущая занятость, движимое и недвижимое имущество, имеющийся транспорт, ведение предпринимательской деятельности, сельскохозяйственные активы, а также действующие кредитные обязательства граждан.

Вся необходимая информация поступает напрямую из надежных государственных баз данных. На основе совокупности этих сведений все домохозяйства страны распределяются по пяти четким категориям – от А до Е. Категория учитывается исключительно при определении права на те выплаты, для которых законодательно установлен принцип нуждаемости.