Переход к адресности: Казахстан меняет правила назначения пособий

В Казахстане меняются действующие условия назначения отдельных видов государственных пособий: начиная с 1 января 2027 года для 14 видов выплат будет применяться комплексная оценка нуждаемости семьи. О деталях и сути нового подхода рассказали представители Министерства труда и социальной защиты населения РК на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Если ранее право на получение ряда пособий определялось прежде всего принадлежностью человека к той или иной формальной социальной категории, то теперь для установленных законом выплат дополнительно будет учитываться объективная оценка благополучия всего домохозяйства.

Так, для семей, отнесенных к категориям А и В, пересматривается порядок назначения определенных видов пособий. В то же время семьи, попавшие в категории C, D и E, полностью сохраняют свое законное право на получение мер поддержки при условии соблюдения предусмотренных условий.

При этом масштабные изменения затрагивают далеко не все сферы социальной помощи: 22 вида бюджетных пособий из 36 продолжат назначаться в прежнем фиксированном порядке, абсолютно независимо от общего уровня материального и социального благополучия семьи.