Минтруда разъясняет порядок обжалования заключений медико-социальной экспертизы

Министерство труда и социальной защиты населения РК разъясняет порядок обжалования заключений медико-социальной экспертизы. Гражданин или его законный представитель вправе обратиться за пересмотром экспертного заключения при несогласии с решением о группе, сроке и причине инвалидности, а также степени утраты трудоспособности.

Для этого необходимо подать жалобу в территориальный департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК не позднее трёх месяцев со дня получения экспертного заключения. Обратиться можно на бумажном носителе либо в электронном виде через платформу e-Otinish.

Порядок пересмотра зависит от формата первоначального освидетельствования. При обжаловании результатов очной экспертизы повторную оценку проводит отдел методологии и контроля МСЭ. Специалисты изучают медицинские документы и проводят осмотр гражданина. При необходимости для уточнения диагноза и степени нарушений функций организма привлекаются профильные консультанты, в том числе кардиологи, онкологи, офтальмологи, педиатры и психологи.

Если гражданин не согласен с результатами заочного проактивного освидетельствования, жалоба подаётся в территориальный департамент по месту постоянной регистрации. Документы направляются на рассмотрение в отдел методологии и контроля МСЭ другого региона. Пересмотр проводится заочно на основании обезличенных медицинских данных.

При таком формате экспертное заключение выносится в течение пяти рабочих дней со дня поступления акта МСЭ в соответствующий отдел. Этот срок относится к этапу экспертной оценки документов. Общий срок рассмотрения жалобы, согласно статье 99 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, составляет 20 рабочих дней со дня её регистрации, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

По результатам рассмотрения ранее вынесенное экспертное заключение может быть изменено либо оставлено без изменения. При несогласии с результатом гражданин вправе продолжить обжалование в установленном законодательством порядке.

За девять месяцев 2026 года проведено 4 918 переосвидетельствований по обжалованию результатов очной и заочной проактивной МСЭ. В 440 случаях, или 8,9%, по итогам пересмотра установлена инвалидность либо изменена её группа на более тяжёлую.

Напомним, проведение МСЭ и порядок обжалования её результатов регулируются Социальным кодексом РК и Правилами проведения медико-социальной экспертизы.