В Минтруда разъяснили, какие семьи относятся к категориям А и В

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает разъяснение порядка определения уровня социального благополучия семей и домохозяйств посредством Цифровой карты семьи (ЦКС). В частности, речь идет о категориях А и В, к которым относятся семьи с высоким и состоятельным уровнями благополучия.

Категории А и В характеризуются высоким уровенем материальной обеспеченности семьи. При определении учитывается совокупность показателей, среди которых финансовое положение, наличие нескольких объектов недвижимости, дорогостоящих автомобилей, собственного бизнеса и значительных земельных активов.

В частности, одним из критериев является уровень финансовой обеспеченности от 7 прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Также учитываются наличие нескольких объектов жилья с площадью от 120 условных м² на человека, автомобили люкс-класса, коммерческая недвижимость, крупный, средний и малый бизнес, а также значительные площади земельных участков и т.д.

При этом наличие одного из перечисленных признаков не означает автоматического отнесения семьи к категории А или В. Оценка проводится комплексно, с учетом совокупности показателей, характеризующих материальное благосостояние и социальную устойчивость семьи.

Для определения категории используются сведения государственных информационных систем. В частности, учитываются финансовое положение, занятость членов семьи, жилищные условия, имущество, транспортные средства, кредитные обязательства, наличие бизнеса, земельных участков, личного подсобного хозяйства, а также социальные характеристики семьи.

Таким образом, наличие собственной квартиры, автомобиля или другого отдельного имущества само по себе не является основанием для признания семьи высокообеспеченной. Итоговая категория определяется по совокупности учитываемых сведений.

Важно отметить, что категория социального благополучия не является постоянной. При изменении жизненных обстоятельств семьи, ее материального положения, состава или имущественной обеспеченности оценка может быть пересмотрена на основании актуализированных данных государственных информационных систем.

При этом граждане могут проверять доступные сведения о себе и своей семье через сервисы электронного правительства. В случае выявления некорректной информации ее актуализация осуществляется соответствующими уполномоченными государственными органами.

Напомним, с 1 января 2027 года при предоставлении отдельных государственных пособий будет применяться принцип нуждаемости. При этом изменения касаются только определенных законодательством мер поддержки с учетом предусмотренных исключений.

Новый подход направлен на более точное определение уровня социального благополучия семей и повышение адресности государственной поддержки с учетом реальных жизненных обстоятельств граждан.