В Казахстане совершенствуется порядок предоставления социальной поддержки

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает работу по предстоящим изменениям в системе социальной поддержки населения. Одним из ключевых направлений является совершенствование механизмов определения нуждаемости при предоставлении отдельных государственных пособий с 1 января 2027 года.

Основная цель изменений – обеспечить более адресное и справедливое предоставление государственной поддержки с учетом фактического социально-экономического положения семей. Новый подход позволит учитывать реальные жизненные обстоятельства граждан и более эффективно использовать бюджетные средства.

В настоящее время государственные пособия преимущественно предоставляются по категориальному принципу, когда право на поддержку определяется принадлежностью гражданина к определенной социальной категории. Вместе с тем такой подход не всегда позволяет учитывать различия в уровне благополучия семей.

В этой связи совершенствуется Методика определения социального благополучия семьи, предусматривающая комплексную оценку материального благосостояния и социальной устойчивости семьи или домохозяйства на основе сведений государственных информационных систем.

В частности, учитываются финансовое положение, занятость членов семьи, наличие недвижимости, транспортных средств, земельных участков, бизнеса, кредитных обязательств, а также состав семьи, возраст ее членов и другие социальные характеристики.

По результатам комплексной оценки семьи распределяются по пяти категориям социального благополучия: А – высокий уровень благополучия, В – состоятельный, С – удовлетворительный, D – экономически уязвимый, Е – экономически и социально уязвимый.

При этом категория определяется не по одному отдельно взятому показателю, а по совокупности факторов, характеризующих положение семьи. Таким образом, наличие квартиры, автомобиля или другого имущества само по себе не является основанием для отнесения семьи к той или иной категории.

Согласно новым подходам, если семья по результатам оценки относится к категориям А или В, отдельные пособия, предоставляемые с учетом нуждаемости, назначаться не будут. В отношении уже получаемых выплат предусматривается прекращение их предоставления в установленном законодательством порядке.

Для семей категорий C, D и E право на соответствующие меры государственной поддержки сохраняется при соблюдении предусмотренных условий. При этом изменения не означают отмену всей системы социальной поддержки. Для отдельных категорий граждан законодательством предусмотрены исключения и гарантии, которые сохраняются независимо от уровня благополучия семьи.

В случае изменения жизненных обстоятельств социально-экономическое положение семьи может быть пересмотрено на основании актуализированных сведений государственных информационных систем.

Совершенствование механизмов оценки нуждаемости направлено на повышение адресности и прозрачности предоставления государственной поддержки. Комплексный учет социально-экономического положения семей позволит точнее определять потребность граждан в отдельных мерах социальной защиты и направлять бюджетные средства прежде всего тем, кто действительно нуждается в помощи государства.