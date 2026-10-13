В Минтруда обсудили подходы к масштабированию проекта JOLTAP в регионах

В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан состоялась рабочая встреча, посвящённая вопросам возможного масштабирования социального проекта JOLTAP в регионах страны. В обсуждении приняли участие представители Министерства, руководитель проекта JOLTAP Дана Жунусова и представители акимата города Астаны.

В ходе встречи были представлены основные результаты реализации проекта, а также предложения по применению его подходов в других регионах Казахстана. Работа по изучению опыта JOLTAP продолжается в рамках поручения по рассмотрению эффективных инструментов содействия занятости и развития профессиональных навыков граждан. Ранее министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев ознакомился с деятельностью проекта и посетил его учебные площадки в Астане.

Представители JOLTAP презентовали модель краткосрочного обучения, ориентированную на получение гражданами востребованных навыков и дальнейшее содействие их трудоустройству или развитию собственного дела. Обучение включает подготовку по рабочим и цифровым направлениям, практические занятия, а также сопровождение участников на последующих этапах – при поиске работы, выходе на рынок труда или запуске предпринимательской деятельности.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено возможностям адаптации модели к особенностям регионов. Отмечено, что при масштабировании важно учитывать структуру рынка труда, кадровую потребность конкретной территории, перечень наиболее востребованных профессий и навыков, наличие соответствующей учебной инфраструктуры, а также заинтересованность работодателей в участии в подготовке кадров.

Предполагается, что взаимодействие с работодателями позволит более тесно увязывать содержание образовательных программ с практическими требованиями рынка труда. Это, в свою очередь, создаёт условия для того, чтобы полученные в ходе обучения знания и навыки могли непосредственно применяться гражданами при трудоустройстве либо организации самостоятельной занятости.

По данным проекта, представленным в ходе посещения министром учебных площадок JOLTAP 6 октября, обучение в рамках проекта прошли 22,3 тыс. человек. Согласно представленным данным, 60% выпускников трудоустроились, ещё 23% осуществляют деятельность на фрилансе. Более 2 тыс. участников открыли собственное дело.

«Для нас важно рассматривать успешные практики с точки зрения их применимости в разных регионах. При этом ключевым ориентиром остаётся потребность граждан и конкретного рынка труда. Наша задача - обеспечить доступность обучения, которое позволяет человеку получить востребованный навык и использовать его для трудоустройства, повышения дохода или развития собственного дела», - отметил министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

По итогам встречи стороны договорились продолжить проработку предложений по возможным форматам масштабирования проекта с учётом социально-экономических и кадровых особенностей регионов. В Министерстве отмечают, что при рассмотрении дальнейших подходов приоритет будет отдаваться практической направленности обучения, доступности образовательных возможностей для граждан и их дальнейшему выходу на рынок труда.