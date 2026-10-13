Защита прав людей с инвалидностью: социальные инспекторы провели 913 проверок

Для соблюдения прав людей с инвалидностью и получателей специальных социальных услуг за девять месяцев 2026 года проведено 913 проверок.

Проверки провели государственные социальные инспекторы территориальных департаментов Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По итогам проверок выдано 625 предписаний об устранении нарушений и наложено 290 штрафов на общую сумму более 67 млн тенге.

Из общего числа проверок 335 были внеплановыми, 452 проведены в рамках профилактического контроля, ещё 126 - по требованию прокуратуры. Проверочные мероприятия охватили все регионы страны. Больше всего проверок проведено в Алматинской области - 110, Алматы - 81, Астане - 79, Туркестанской области - 63 и Западно-Казахстанской области - 56.

Особое внимание уделяется тому, насколько доступна среда для людей с инвалидностью и могут ли они безопасно получать необходимые услуги. Инспекторы проверяют предоставление специальных социальных услуг, доступность объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также выполнение реабилитационных мероприятий.

Доступность - это не только наличие пандуса или поручней. Важно, чтобы человек мог безопасно попасть в здание, передвигаться внутри него и беспрепятственно пользоваться необходимыми услугами. Все элементы маршрута должны соответствовать установленным требованиям.

Задача государственного контроля - не просто выявить нарушения, а добиться их устранения и обеспечить соблюдение прав граждан.

Если человек столкнулся с нарушением прав при получении специальных социальных услуг или с проблемами доступности объектов, он может обратиться в территориальный департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК. В обращении рекомендуется указать конкретный объект и описать возникшую проблему.