Как цифровая карта семьи определяет уровень благополучия

Цифровая карта семьи позволяет определять социально-экономическое положение домохозяйств / семей.

Использовать эти сведения для проактивного предоставления мер государственной поддержки.

Сегодня в ЦКС отражены сведения о 20,6 млн граждан, объединенных в 6,2 млн семей.

Цифровая карта семьи функционирует с 1 января 2023 года.

Она формирует цифровой профиль семьи, позволяя определять уровень ее социального благополучия.

Оценка социального благополучия семьи разработана совместно с Программой развития ООН на основе международных подходов.

По результатам комплексной оценки семья относятся к одной из пяти категорий социального благополучия:

A – высокий уровень благополучия;

B – состоятельный уровень благополучия;

C – удовлетворительный уровень благополучия;

D – экономически уязвимый уровень благополучия;

E – экономически и социально уязвимый уровень благополучия.

При этом категория определяется не по одному показателю.

Оценка семьи проводится по 59 показателям и 8 основным направлениям.

В их число входят:

- финансовое положение;

- активы;

- жилищные условия;

- наличие автомобиля, в том числе коммерческого транспорта;

- наличие земельного участка, личного подсобного хозяйства;

- занятость;

- наличие кредитов, в том числе наличие просроченной задолженности;

- наличие бизнеса и т.д.

Таким образом, на итоговую оценку определения категории семьи не влияет исключительно размер дохода, наличие жилья, автомобиля или другого отдельного имущества.

Учитывается совокупность всех сведений, характеризующих социально-экономическое положение семьи.

К примеру, семья относится к категории «А» с высоким уровнем доходов, когда доход на каждого члена семьи составляет от 7 прожиточных минимумов и выше 350,0 тыс. тенге.

Это - также наличие нескольких объектов жилья с площадью от 120 условных м² на одного человека в семье.

Это - коммерческая недвижимость, собственный бизнес (крупный, средний, малый бизнес), дорогостоящие автомобили класса «люкс» или «премиум».

Состав семьи и уровень ее социального благополучия пересчитываются ежемесячно, что позволяет поддерживать оценку ее социального благополучия в актуальном состоянии.

Таким образом, Цифровая карта семьи не является разовой оценкой на длительный период.

Сведения из государственных информационных систем поступают в автоматизированном режиме по мере их изменения.

При изменении доходов в сторону снижения, продажи имущества, увеличения состава семьи или других учитываемых обстоятельств ее социально-экономическое положение будет оценено заново.

Если гражданин считает, что состав его семьи или категория социального благополучия определены некорректно, он может обратиться в Департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан или Управление координации занятости и социальных программ акиматов по месту жительства.

Специалисты проверят сведения, отраженные в ЦКС, установят источник расхождения и помогут в решении вопроса.

После исправления сведений в первоисточнике они автоматически поступят в ЦКС, а категория семьи будет пересчитана при очередной оценке.

Повторная подача заявления не требуется.

Следует отметить, что учет уровня социального благополучия позволит более точно определять фактическое социально-экономическое положение семьи при предоставлении отдельных мер государственной поддержки и продолжить развитие адресного подхода в социальной сфере.

Таким образом, Цифровая карта семьи - инструмент современной системы социальной защиты, который позволяет государству своевременно видеть изменения в положении семей, проактивно информировать граждан о доступных мерах поддержки и совершенствовать адресность государственной помощи.