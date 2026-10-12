Как цифровая карта семьи определяет уровень благополучия
Цифровая карта семьи позволяет определять социально-экономическое положение домохозяйств / семей.
Использовать эти сведения для проактивного предоставления мер государственной поддержки.
Сегодня в ЦКС отражены сведения о 20,6 млн граждан, объединенных в 6,2 млн семей.
Цифровая карта семьи функционирует с 1 января 2023 года.
Она формирует цифровой профиль семьи, позволяя определять уровень ее социального благополучия.
Оценка социального благополучия семьи разработана совместно с Программой развития ООН на основе международных подходов.
По результатам комплексной оценки семья относятся к одной из пяти категорий социального благополучия:
A – высокий уровень благополучия;
B – состоятельный уровень благополучия;
C – удовлетворительный уровень благополучия;
D – экономически уязвимый уровень благополучия;
E – экономически и социально уязвимый уровень благополучия.
При этом категория определяется не по одному показателю.
Оценка семьи проводится по 59 показателям и 8 основным направлениям.
В их число входят:
- финансовое положение;
- активы;
- жилищные условия;
- наличие автомобиля, в том числе коммерческого транспорта;
- наличие земельного участка, личного подсобного хозяйства;
- занятость;
- наличие кредитов, в том числе наличие просроченной задолженности;
- наличие бизнеса и т.д.
Таким образом, на итоговую оценку определения категории семьи не влияет исключительно размер дохода, наличие жилья, автомобиля или другого отдельного имущества.
Учитывается совокупность всех сведений, характеризующих социально-экономическое положение семьи.
К примеру, семья относится к категории «А» с высоким уровнем доходов, когда доход на каждого члена семьи составляет от 7 прожиточных минимумов и выше 350,0 тыс. тенге.
Это - также наличие нескольких объектов жилья с площадью от 120 условных м² на одного человека в семье.
Это - коммерческая недвижимость, собственный бизнес (крупный, средний, малый бизнес), дорогостоящие автомобили класса «люкс» или «премиум».
Состав семьи и уровень ее социального благополучия пересчитываются ежемесячно, что позволяет поддерживать оценку ее социального благополучия в актуальном состоянии.
Таким образом, Цифровая карта семьи не является разовой оценкой на длительный период.
Сведения из государственных информационных систем поступают в автоматизированном режиме по мере их изменения.
При изменении доходов в сторону снижения, продажи имущества, увеличения состава семьи или других учитываемых обстоятельств ее социально-экономическое положение будет оценено заново.
Если гражданин считает, что состав его семьи или категория социального благополучия определены некорректно, он может обратиться в Департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан или Управление координации занятости и социальных программ акиматов по месту жительства.
Специалисты проверят сведения, отраженные в ЦКС, установят источник расхождения и помогут в решении вопроса.
После исправления сведений в первоисточнике они автоматически поступят в ЦКС, а категория семьи будет пересчитана при очередной оценке.
Повторная подача заявления не требуется.
Следует отметить, что учет уровня социального благополучия позволит более точно определять фактическое социально-экономическое положение семьи при предоставлении отдельных мер государственной поддержки и продолжить развитие адресного подхода в социальной сфере.
Таким образом, Цифровая карта семьи - инструмент современной системы социальной защиты, который позволяет государству своевременно видеть изменения в положении семей, проактивно информировать граждан о доступных мерах поддержки и совершенствовать адресность государственной помощи.