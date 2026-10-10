В Астане состоялся экспертный форум по вопросам труда и социальной защиты

В Астане состоялся экспертный форум, организованный АО «Центр развития трудовых ресурсов» при Министерстве труда и социальной защиты населения РК. Участники обсудили актуальные вопросы защиты трудовых и социальных прав граждан, развития системы социальной поддержки и совершенствования механизмов государственного управления в социально-трудовой сфере.

В мероприятии приняли участие представители Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, а также эксперты в области труда, социальной защиты и государственного управления.

В ходе форума рассмотрели вопросы защиты достоинства человека, обеспечения трудовых и социальных прав граждан, а также совершенствования законодательства и деятельности государственных институтов. Особое внимание было уделено необходимости учитывать потребности граждан при принятии решений и предоставлении государственных услуг.

Отдельный блок дискуссии был посвящён вопросам занятости и социальной поддержки населения. Участники подчеркнули важность повышения доступности государственных сервисов, защиты персональных данных и предоставления гражданам понятной и достоверной информации об их правах и доступных мерах поддержки.

Также эксперты рассмотрели вопросы совершенствования нормативной правовой базы, взаимодействия государства и общества и роли политических партий в защите трудовых и социальных прав граждан.

В завершение состоялась открытая сессия вопросов и ответов. Участники обсудили применение конституционных норм к конкретным ситуациям в социально-трудовой сфере и подходы к совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.