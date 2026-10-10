От всей души поздравляю вас с Днём профсоюзов Казахстана!

Это особый день для всех, кто посвятил себя защите трудовых прав и интересов работников, укреплению социального партнёрства и созданию достойных условий труда.

Профсоюзы – это прежде всего люди, которые каждый день стоят на защите человека труда, помогают отстаивать его права, содействуют обеспечению безопасных условий работы и достойной оплаты труда. За этой большой и важной работой стоят ответственность, принципиальность и искренняя забота о благополучии людей и их семей.

Сегодня профсоюзное движение Казахстана объединяет около 2,9 миллиона работников в 530 профсоюзных организациях. Это значимый показатель и, одновременно, большая ответственность. Ведь за каждой цифрой – конкретный человек, его труд, его семья, его стремление быть уверенным в завтрашнем дне.

В течение года в регионах страны прошли форумы, встречи и другие мероприятия, посвящённые развитию профсоюзного движения. Они стали важными площадками для открытого диалога, обмена опытом и обсуждения вопросов, которые напрямую связаны с интересами работников: безопасностью труда, защитой трудовых прав, улучшением условий занятости и дальнейшим развитием социального партнёрства.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан высоко ценит конструктивное взаимодействие с профсоюзами. Только объединяя усилия государства, работодателей и представителей работников, мы можем последовательно совершенствовать трудовые отношения и создавать условия, в которых труд человека действительно получает достойную оценку и уважение.

Для нас принципиально важно, чтобы каждый работник знал и чувствовал: его права защищены, его труд ценится, а вопросы безопасности и достойных условий труда находятся в центре внимания.

Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам профсоюзного движения. Ваш многолетний труд, профессиональный опыт и преданность делу стали важной частью развития профсоюзного движения нашей страны. Уверен, что ваши знания и традиции и дальше будут передаваться новым поколениям профсоюзных лидеров и активистов.

Искренне благодарю всех представителей профсоюзов за ежедневный труд, инициативность и вклад в укрепление справедливых и ответственных трудовых отношений.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и достатка! Пусть ваша работа всегда приносит уважение, признание и реальные результаты, а профсоюзное движение Казахстана продолжает развиваться, становиться сильнее и эффективно защищать интересы человека труда.

С Днём профсоюзов Казахстана!

Желаю всем успехов, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением,

Министр труда и социальной

защиты населения РК

Аскарбек Ертаев