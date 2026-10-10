Уважаемые ветераны профсоюзного дела, руководители и активисты профсоюзных организаций, коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днём профсоюзов Казахстана!
Это особый день для всех, кто посвятил себя защите трудовых прав и интересов работников, укреплению социального партнёрства и созданию достойных условий труда.
Профсоюзы – это прежде всего люди, которые каждый день стоят на защите человека труда, помогают отстаивать его права, содействуют обеспечению безопасных условий работы и достойной оплаты труда. За этой большой и важной работой стоят ответственность, принципиальность и искренняя забота о благополучии людей и их семей.
Сегодня профсоюзное движение Казахстана объединяет около 2,9 миллиона работников в 530 профсоюзных организациях. Это значимый показатель и, одновременно, большая ответственность. Ведь за каждой цифрой – конкретный человек, его труд, его семья, его стремление быть уверенным в завтрашнем дне.
В течение года в регионах страны прошли форумы, встречи и другие мероприятия, посвящённые развитию профсоюзного движения. Они стали важными площадками для открытого диалога, обмена опытом и обсуждения вопросов, которые напрямую связаны с интересами работников: безопасностью труда, защитой трудовых прав, улучшением условий занятости и дальнейшим развитием социального партнёрства.
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан высоко ценит конструктивное взаимодействие с профсоюзами. Только объединяя усилия государства, работодателей и представителей работников, мы можем последовательно совершенствовать трудовые отношения и создавать условия, в которых труд человека действительно получает достойную оценку и уважение.
Для нас принципиально важно, чтобы каждый работник знал и чувствовал: его права защищены, его труд ценится, а вопросы безопасности и достойных условий труда находятся в центре внимания.
Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам профсоюзного движения. Ваш многолетний труд, профессиональный опыт и преданность делу стали важной частью развития профсоюзного движения нашей страны. Уверен, что ваши знания и традиции и дальше будут передаваться новым поколениям профсоюзных лидеров и активистов.
Искренне благодарю всех представителей профсоюзов за ежедневный труд, инициативность и вклад в укрепление справедливых и ответственных трудовых отношений.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и достатка! Пусть ваша работа всегда приносит уважение, признание и реальные результаты, а профсоюзное движение Казахстана продолжает развиваться, становиться сильнее и эффективно защищать интересы человека труда.
С Днём профсоюзов Казахстана!
Желаю всем успехов, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением,
Министр труда и социальной
защиты населения РК
Аскарбек Ертаев