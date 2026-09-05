Пели, танцевали и общались: как прошли летние вечера для старшего поколения

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан уделяет особое внимание созданию условий для активной и полноценной жизни представителей старшего поколения. Эта работа включает предоставление социальных услуг, поддержку общественной активности, а также создание возможностей для общения, творчества и содержательного досуга.

Одним из важных направлений этой работы является развитие центров активного долголетия. Сегодня по Казахстану действуют 132 таких центра, в том числе шесть – в Астане. Здесь пенсионеры бесплатно получают социальные, культурные, спортивные и познавательные услуги. Здесь они могут заниматься творчеством, осваивать новые навыки, поддерживать физическую активность, общаться и находить новые увлечения.

Одним из наиболее ярких событий этого лета стали танцевальные вечера «Жадыраған жаз», которые проходили в столичном парке «Жетісу». На протяжении всего сезона посетители центров активного долголетия еженедельно собирались на открытой площадке, чтобы вместе провести время, пообщаться, послушать любимые песни и потанцевать.

Всего за лето для представителей старшего поколения было организовано 15 танцевальных вечеров. Завершающая встреча сезона также объединила постоянных участников проекта и прошла в теплой и праздничной атмосфере.

«Для многих пенсионеров эти встречи стали доброй летней традицией и возможностью не просто отдохнуть, а встретиться с друзьями, пообщаться, потанцевать и зарядиться хорошим настроением. Каждую неделю парк «Жетісу» объединял людей, которые хотят оставаться активными, открытыми к общению и новым впечатлениям. Летний сезон завершился, но работа центров продолжается, и впереди наших посетителей ждут новые мероприятия и возможности», – отметил директор Центра активного долголетия Серик Карабатыров.

Центры активного долголетия создают условия для того, чтобы представители старшего поколения могли сохранять социальную и физическую активность, развивать свои интересы и оставаться вовлеченными в общественную жизнь. Для многих посетителей они становятся не только местом для занятий и досуга, но и пространством для общения, творчества и новых знакомств.