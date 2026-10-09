Заработная плата «в конверте»: какие риски несёт работник и что грозит работодателю

Официальная заработная плата – это не только оплата труда, но и основа социальной защищённости работника. От полноты учёта дохода и своевременной уплаты обязательных платежей зависят размер социальных выплат, пенсионные накопления и возможность для семьи сохранить финансовую устойчивость при потере заработка.

Получая зарплату в полном объёме, человек рассчитывает, что при необходимости сможет получить соответствующую социальную поддержку. Однако при наступлении социального риска решающее значение приобретает то, какая часть его заработка была отражена официально. При расчёте социальных выплат учитываются доходы, которые приняты для исчиления социальных отчислений.

Зачастую проблема возникает, когда реальный доход скрывается, а причитающиеся с него налоги и обязательные платежи перечисляются не в полном объёме.

Система обязательного социального страхования предусматривает финансовую поддержку при утрате трудоспособности, потере кормильца, потере работы, а также при потере дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением или удочерением новорождённого ребёнка и уходом за ребёнком до достижения им возраста полутора лет.

Занижение официального заработка может уменьшить размер будущей социальной выплаты. Особенно ощутимыми последствия становятся в период, когда привычный доход прекращается, а расходы семьи сохраняются или увеличиваются.

Это наглядно показывает условный пример. Если средний ежемесячный доход, принимаемый для расчёта социальной выплаты по уходу за ребёнком за последние 24 месяца, составляет 300 тысяч тенге, при коэффициенте 40 процентов размер выплаты составит 120 тысяч тенге в месяц. Если же из-за занижения заработка учитываемый средний доход составляет 150 тысяч тенге, выплата будет равна 60 тысячам тенге.

Разница – 60 тысяч тенге ежемесячно. Указанные суммы приведены до удержания обязательных пенсионных взносов. Фактический размер выплаты определяется по индивидуальным данным с учётом установленных законодательством ограничений. Для семьи такая разница означает сокращение средств, которые могли бы направляться на питание, одежду и другие повседневные потребности ребёнка.

При расчёте социальной выплаты в связи с беременностью и родами учитываются доходы, с которых производились социальные отчисления за предшествующие 12 месяцев. Поэтому даже при достаточно высоком фактическом заработке выплата может оказаться ниже ожидаемой, если часть дохода не отражалась официально.

У сокрытия заработной платы есть и долгосрочные последствия. Неполное перечисление пенсионных взносов уменьшает будущие пенсионные накопления работника. При возникновении трудового спора сложнее подтвердить действительный размер заработка, задолженность по зарплате и суммы других причитающихся выплат.

Вместе с тем отсутствие оформленного трудового договора не лишает человека трудовых прав автоматически. Согласно статье 33 Трудового кодекса, если договор не заключён или не оформлен надлежащим образом по вине работодателя, трудовые отношения считаются возникшими со дня, когда работник приступил к работе.

В сфере социальной защиты предусматривается солидарная ответственность государства, работодателей и граждан путем паритетного разделения ответственности за качество жизни, социальное благосостояние, а также за снижение социальных рисков.

Кроме того, Трудовым кодексом предусмотрена оплата работодателем отпуска по беременности и родам, отпуска работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), средней заработной платы за вычетом социальной выплаты по беременности и родам если это предусмотрено условиями трудового и (или) коллективного договора, актом работодателя.

Для понимания того, как формируется социальная поддержка работника, важно учитывать назначение платежей, перечисляемых с его заработной платы. Налоги поступают в бюджет, а социальные отчисления в ГФСС предназначены для осуществления выплат участникам системы при наступлении социальных рисков. Полное и своевременное перечисление социальных отчислений позволяет учитывать официальный доход работника при расчёте положенных ему социальных выплат.

Работнику следует проверять условия оплаты труда в трудовом договоре, получать сведения о начисленной заработной плате и регулярно контролировать поступление социальных отчислений и пенсионных взносов. Информацию о социальных отчислениях можно получить через портал eGov.kz, отдельные банковские приложения, филиалы Фонда и Государственную корпорацию «Правительство для граждан». При уклонени работадатель от заключения трудового договора работник может обратиться в инспекцию труда, а при неуплате обязательных отчислений – в органы государственных доходов.