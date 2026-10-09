Как пользоваться migration.enbek.kz: от регистрации до подачи заявления

Получить ряд услуг в сфере миграции можно онлайн – через Портал миграционных процессов migration.enbek.kz. Он объединяет в одном цифровом пространстве сервисы для граждан Казахстана, этнических казахов, иностранных граждан, работодателей и инвесторов.

На портале доступны услуги по присвоению статуса «қандас», включению в региональную квоту приема қандасов, оформлению разрешений на трудоустройство трудовых иммигрантов и привлечению иностранной рабочей силы, а также другие миграционные сервисы.

Главное преимущество портала – возможность пройти основные этапы получения услуги онлайн: зарегистрироваться, заполнить персональные данные, подать заявление и отслеживать его статус в личном кабинете.

Регистрация: первый шаг к получению услуги

Для начала работы необходимо перейти на migration.enbek.kz и нажать кнопку «Войти», затем выбрать «Пройдите регистрацию».

Пользователю необходимо указать электронную почту и пароль, принять условия пользовательского соглашения и создать учетную запись. После этого на указанную электронную почту поступит сообщение для подтверждения регистрации.

Портал предусматривает различные категории пользователей, поэтому доступные сервисы и набор необходимых сведений зависят от выбранной роли.

Личный кабинет: все необходимое в одном месте

После авторизации пользователь переходит в личный кабинет. Перед получением услуги необходимо заполнить раздел «Персональные данные».

Если у иностранного гражданина имеется ИИН, часть персональных сведений может быть получена из государственных информационных систем. Остальные необходимые данные пользователь заполняет самостоятельно. При этом важно внимательно проверить их достоверность перед сохранением.

После заполнения персональных данных пользователь выбирает необходимую услугу, заполняет электронное заявление и направляет его на рассмотрение.

В личном кабинете можно отслеживать статус заявления и получать соответствующие уведомления, что позволяет контролировать ход оказания услуги без дополнительных обращений.

Перед отправкой заявления проверьте данные и документы

Один из важных этапов – проверка заявления перед его отправкой.

Необходимо убедиться, что персональные сведения заполнены корректно, обязательные поля не пропущены, а предусмотренные для выбранной услуги документы приложены в полном объеме.

Портал также контролирует заполнение обязательных полей: если необходимые сведения отсутствуют, система уведомляет пользователя и не позволяет сохранить неполные персональные данные.

Требования и перечень документов различаются в зависимости от конкретной услуги. Поэтому перед подачей заявления рекомендуется ознакомиться с ее описанием и условиями предоставления.

Следите за уведомлениями

После подачи заявления информация о ходе его рассмотрения отображается в личном кабинете. Пользователю рекомендуется регулярно проверять статус заявления и поступающие уведомления – это позволит своевременно узнать о дальнейших действиях и результате оказания услуги.

Кроме того, на портале размещаются информация о доступных услугах и новости в сфере миграции и трудоустройства из официальных источников.

migration.enbek.kz – единая цифровая точка доступа к услугам в сфере миграции. Портал позволяет пройти основные этапы получения услуги онлайн – от регистрации и заполнения персональных данных до подачи заявления и отслеживания результата.