За девять месяцев более 114 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает работу по расширению возможностей профессионального обучения и развитию навыков граждан. За 9 месяцев 2026 года обучение на онлайн-платформе Skills Enbek прошли более 114,8 тыс. человек, около 47% из них - жители сельских населенных пунктов.

Среди завершивших обучение 43,3 тыс. человек составляют безработные, в том числе 12,3 тыс. молодых людей в возрасте от 16 до 34 лет и 23,5 тыс. жителей сельской местности.

Skills Enbek позволяет гражданам получать дополнительные знания и осваивать навыки, которые могут использоваться в работе и при трудоустройстве. Онлайн-формат дает возможность проходить обучение в удобное время без необходимости посещения учебного центра. Курсы доступны с компьютера и через мобильное приложение Enbek.

На сегодняшний день на платформе зарегистрировано более 1,3 млн пользователей, за период ее работы выдано свыше 1,29 млн сертификатов. Доступно 565 курсов от авторов различных организаций, при этом более 60% курсов являются бесплатными.

Среди пользователей наиболее востребованы направления информационных технологий, финансов и бухгалтерского учета, социального обслуживания, сферы проживания и питания, торговли и складирования, а также сельского хозяйства.

После завершения курса и успешного прохождения итогового тестирования пользователь получает электронный сертификат. Сведения о пройденном обучении автоматически отражаются в резюме, созданном на Электронной бирже труда Enbek.kz. Это позволяет соискателю дополнить свой профессиональный профиль, а работодателю - ознакомиться с информацией о полученных знаниях и навыках.

Платформа доступна как гражданам, ищущим работу, так и работающим специалистам, которые хотят обновить знания, освоить новые инструменты или дополнить свою квалификацию.

Развитие онлайн-обучения является одним из инструментов работы Министерства по повышению доступности профессионального развития и расширению возможностей занятости граждан.

Ознакомиться с курсами и пройти обучение можно на сайте skills.enbek.kz.