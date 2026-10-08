Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Аскарбек Ертаев провел рабочую встречу с представителями Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В данной встрече приняли участие председатель Правления НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев, заместители председателя Правления НПП Тимур Жаркенов и Гульнара Бижанова, представители Министерства труда и социальной защиты населения и предпринимательского сообщества.

В центре внимания были вопросы развития рынка труда, расширения возможностей для трудоустройства граждан, обеспечения работодателей квалифицированными кадрами, а также дальнейшего укрепления социального партнерства между государством, бизнесом и работниками.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы повышения эффективности механизмов содействия занятости и совершенствования подходов к подготовке специалистов с учетом актуальных потребностей экономики.

Особое внимание уделено обеспечению кадрами предприятий промышленности, обрабатывающего сектора и других отраслей. Отмечена важность более тесного учета запросов работодателей при подготовке специалистов, что позволит повысить соответствие профессиональных компетенций граждан требованиям рынка труда и расширить возможности их дальнейшего трудоустройства.

Отдельный блок встречи был посвящен развитию цифровых инструментов в сфере занятости.

В частности, рассмотрены возможности Электронной биржи труда Enbek.kz, которая используется для поиска работы, подбора персонала и формирования информации о кадровой потребности работодателей. Стороны отметили значимость дальнейшего развития цифровых решений, позволяющих повысить оперативность взаимодействия между соискателями и работодателями.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия между Министерством труда и социальной защиты населения и НПП «Атамекен». Совместная работа будет направлена на повышение эффективности мер содействия занятости, развитие подготовки востребованных кадров и расширение возможностей трудоустройства граждан с учетом реальных потребностей работодателей.