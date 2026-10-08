Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев провел рабочую встречу с представителями Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Участники обсудили вопросы обеспечения выплат работникам, пострадавшим при исполнении трудовых обязанностей, а также возможные направления дальнейшего совершенствования соответствующего механизма.

В обсуждении приняли участие председатель Правления НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев, заместители председателя Правления НПП Тимур Жаркенов и Гульнара Бижанова, председатель Правления АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» Олжас Ашкеев, а также представители страхового сектора, НПП «Атамекен» и Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В ходе встречи представители НПП «Атамекен» представили результаты предварительной работы по оценке возможных финансовых последствий при обеспечении долгосрочных выплат, а также подходы, применяемые в зарубежной практике.

Международный опыт показывает, что в системах компенсации производственных травм и профессиональных заболеваний применяются различные страховые механизмы и инструменты распределения рисков. Их использование позволяет обеспечивать долгосрочные выплаты пострадавшим работникам с учетом финансовых обязательств участников системы.

В этой связи участники встречи рассмотрели вопросы оценки совокупных финансовых последствий долгосрочных обязательств и их учета при формировании устойчивого механизма выплат.

Отдельное внимание было уделено вопросам, актуальным для крупных производственных предприятий и компаний обрабатывающей промышленности. Участники отметили важность формирования сбалансированного подхода, который позволит обеспечить надлежащую социальную защиту пострадавших работников и одновременно учитывать интересы работодателей и устойчивость предприятий.

В ходе встречи также рассмотрена возможность использования страховых инструментов. В частности, обсуждалось добровольное аннуитетное страхование, предусматривающее обеспечение выплат на длительный период и позволяющее распределять связанные с ними финансовые обязательства.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по совершенствованию механизма выплат с участием представителей бизнеса, страхового сектора и социальных партнеров.