Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере социальной защиты

Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев провел встречу с советником Президента Республики Узбекистан по вопросам социальной защиты – директором Национального агентства социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан Мансурбеком Оллоёровым.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества двух дружественных стран в социальной сфере. Особое внимание было уделено вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью, содействия их занятости, цифровизации социальных услуг, cистема раннего вмешательства выявления инвалидности, а также повышения квалификации специалистов системы социальной защиты.

В ходе встречи достигнута договоренность об усилении прямого взаимодействия между профильными структурными подразделениями Министерства труда и социальной защиты населения РК и Национального агентства социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан. Такая работа позволит на постоянной основе обмениваться практическим опытом, успешными кейсами и методическими подходами, а также совместно прорабатывать вопросы, представляющие взаимный интерес.

Мансурбек Оллоёров положительно отметил проводимую в Казахстане работу по совершенствованию системы социальной защиты и подчеркнул заинтересованность узбекской стороны в дальнейшем изучении казахстанского опыта и развитии практического взаимодействия.

«Любая практика должна учитывать нашу культуру и ментальность. У Казахстана и Узбекистана они очень близки. Поэтому нам особенно важно учиться друг у друга, обмениваться не только успешными решениями, но и опытом, который позволяет избежать ошибок. Такое взаимодействие будет полезно обеим странам», – отметил Мансурбек Оллоёров.

В свою очередь Аскарбек Ертаев высоко оценил проводимую в Узбекистане социальную политику и результаты реформ в данной сфере. Отдельный интерес казахстанской стороны представляет опыт Узбекистана в вопросах раннего вмешательства выявления инвалидности и своевременного оказания необходимой поддержки.

«Для нас важно, чтобы сотрудничество имело практический характер. У наших стран есть успешные решения, которыми мы можем делиться и которые, с учетом национальных особенностей, могут быть адаптированы. В частности, мы заинтересованы в изучении опыта Узбекистана по раннему вмешательству выявления инвалидности. Предлагаю нашим профильным подразделениям наладить прямое взаимодействие и предметно отработать эти вопросы», – сказал Аскарбек Ертаев.

Стороны подчеркнули, что близость подходов, общие культурные ценности и схожесть социальных задач создают прочную основу для расширения сотрудничества. Обмен опытом и совместная работа должны быть ориентированы прежде всего на повышение качества и доступности социальных услуг и улучшение жизни граждан двух стран.

По итогам встречи стороны выразили готовность развивать долгосрочное и равноправное сотрудничество на принципах открытости, взаимного уважения и практической пользы для населения Казахстана и Узбекистана.