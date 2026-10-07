Работодатели могут оформить обязательное страхование работников онлайн

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает работу по расширению охвата работников обязательным страхованием от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей (ОСНС) и повышению доступности страховых услуг для работодателей.

В рамках этой работы Государственная аннуитетная компания запустила на своем сайте новый онлайн-сервис, позволяющий работодателям самостоятельно оформить договор ОСНС без посещения офиса и обращения к менеджеру.

Теперь весь процесс оформления доступен в онлайн-режиме: от регистрации и внесения необходимых сведений до получения расчета, формирования договора и его подписания. Документы и справки загружаются непосредственно через портал в соответствии с установленными требованиями.

При заполнении форм часть сведений автоматически подгружается из государственных информационных систем и Единой страховой базы данных. Остальные данные работодатель вносит самостоятельно. До подписания договора предусмотрена возможность проверить внесенную информацию и при необходимости внести изменения.

Для заключения договора необходимо наличие действующей электронной цифровой подписи юридического лица. Все основные процедуры осуществляются на одном сайте без необходимости перехода на сторонние сервисы.

«Запуск онлайн-сервиса направлен прежде всего на то, чтобы сделать оформление страхования более удобным и доступным для работодателей. Возможность пройти процедуру самостоятельно в цифровом формате позволяет сэкономить время и получить необходимую услугу без посещения офиса», - отметил председатель правления Государственной аннуитетной компании Олжас Ашкеев.

Обязательное страхование от несчастных случаев является одним из механизмов социальной защиты работников. В случаях, предусмотренных законодательством, страховые выплаты обеспечивают возмещение вреда, связанного с утратой трудоспособности, а также предусмотренных законом расходов на лечение, медицинскую и профессиональную реабилитацию.

Поэтому расширение охвата работников страховой защитой остается одним из направлений работы Министерства. По состоянию на текущий период обязательным страхованием от несчастных случаев охвачено около 3,5 млн работников, что на 1 млн 130 тыс. человек больше, чем годом ранее.

До конца 2026 года планируется увеличить количество работодателей, заключивших договоры ОСНС, до 130 тыс. Запуск цифрового сервиса создает дополнительные возможности для оформления договоров работодателями независимо от региона их деятельности.

Одновременно Министерство продолжает работу по предупреждению производственного травматизма. В этих целях применяются цифровые инструменты мониторинга предприятий, а также развивается система оценки профессиональных рисков непосредственно на рабочих местах.

Таким образом, цифровизация процессов оформления ОСНС направлена на повышение доступности страховых услуг для работодателей, а профилактические меры - на снижение рисков производственного травматизма и обеспечение безопасности работников.