Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев посетил социальный проект JOLTAP в Астане, где ознакомился с организацией краткосрочного обучения, востребованными направлениями подготовки и механизмами содействия занятости выпускников. Опыт проекта рассматривается в рамках подготовки предложений по его возможному масштабированию в другие регионы страны.

В ходе визита министру представили учебные классы и мастерские, а также показали, как проходят практические занятия по рабочим и цифровым направлениям. Аскарбек Ертаев пообщался с участниками проекта и выпускниками, отметив, что ключевым результатом обучения должна становиться возможность человека применить полученные навыки на практике, трудоустроиться или начать самостоятельно получать доход.

«Проект JOLTAP демонстрирует хороший результат. За короткий срок человек осваивает востребованные навыки и получает возможность выйти на рынок труда. Здесь обучение связано с потребностями работодателей и дальнейшей занятостью выпускников. Наша задача – изучить этот опыт и сделать такие возможности доступными для жителей всех регионов», – отметил Аскарбек Ертаев.

Представители JOLTAP рассказали о подходах к формированию образовательных программ. Курсы разрабатываются с учётом потребностей местного бизнеса и запросов предприятий в кадрах. Обучение является бесплатным, продолжается от 5 до 22 дней и проводится на оборудованных площадках. Значительная часть занятий носит практический характер: около 80% обучения составляет практика на производстве, при этом участникам предоставляются необходимые расходные материалы.

За время реализации проекта запущено 30 курсов, в том числе 19 по рабочим и 11 по цифровым направлениям. В 2026 году обучение проводится по 18 специальностям. Среди них – швея, модельер-конструктор, оператор швейного производства, электрогазосварщик, электромонтажник, пекарь, а также направления в сфере графического дизайна, продвижения и применения цифровых инструментов в бизнесе.

Руководитель социального проекта JOLTAP, внештатный советник акима Астаны Дана Жунусова отметила, что для выхода на устойчивую занятость человеку нередко требуется комплекс взаимосвязанных навыков.

«К примеру, будущей швее важно научиться кроить, моделировать и шить. Если она хочет продавать свои изделия, ей понадобятся и другие знания: как представить товар в социальных сетях, работать с маркетплейсами, вести учёт и разбираться в налогах. Поэтому мы помогаем участникам последовательно проходить нужные курсы и выстраивать свой путь от обучения к работе или собственному делу», – рассказала Дана Жунусова.

На сегодняшний день краткосрочное обучение в рамках JOLTAP прошли 22,3 тыс. человек. Согласно данным проекта, 60% выпускников трудоустроились, ещё 23% работают на фрилансе. Более 2 тыс. участников открыли собственное дело и создали новые рабочие места.

Среди выпускников проекта – Айгерим Момышева, которая сначала прошла обучение по швейному делу, а затем освоила дополнительные направления.

«Я начинала с желания научиться шить, а потом поняла, что мне нужны и другие навыки. Сегодня я сама придумываю и создаю игрушки, продаю их через маркетплейсы. А теперь могу делиться опытом с теми, кто только приходит в проект», – рассказала Айгерим Мошева.

В JOLTAP предусмотрено сопровождение участников и после завершения обучения. В частности, для выпускников и других соискателей создана платформа по поиску работы JUMYSTAP. Сегодня на ней зарегистрировано более 42 тыс. пользователей, в том числе 5,3 тыс. работодателей. На платформе размещено свыше 6,5 тыс. объявлений о вакансиях.

Дополнительным элементом проекта стали профессиональные сообщества выпускников, где участники обмениваются опытом, устанавливают профессиональные контакты и находят возможности для совместной работы и выполнения заказов.

В ходе посещения министр ознакомился со всей моделью проекта – от определения востребованных навыков и формирования образовательных программ совместно с бизнесом до практической подготовки и дальнейшего сопровождения выпускников.

По итогам изучения опыта JOLTAP Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовит предложения по возможному масштабированию проекта с учётом особенностей и кадровых потребностей каждого региона.

Основной акцент при этом будет сделан на практической востребованности обучения и его связи с реальной занятостью: получение новой профессии или навыка должно создавать для человека конкретную возможность найти работу, повысить доход или реализовать собственный предпринимательский проект.