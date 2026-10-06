В Казахстане совершенствуют систему оценки рисков на рабочих местах

Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда подвел итоги ключевого этапа научно-технической программы «Условия труда и профессиональные риски: классификация, категории и критерии группировки в рамках перехода к «зеленой экономике»».

Главная задача программы – совершенствование подходов к оценке условий труда и переход к системе, которая позволяет не только фиксировать наличие вредных и опасных факторов, но и своевременно выявлять профессиональные риски на конкретных рабочих местах и принимать меры по их снижению.

Что разработано

По итогам исследований сформирована классификация условий труда, позволяющая дифференцировать рабочие места по степени профессионального риска. Также определены категории работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, и критерии их отнесения к соответствующим категориям.

В рамках программы разработаны четыре методики, охватывающие классификацию условий труда на основе риск-ориентированного подхода, определение категорий работников во вредных и опасных условиях, оценку профессиональных рисков при работе на открытом воздухе, под землей и на высоте, а также оценку условий труда и профессиональной среды медицинских сестер расширенной практики.

Кроме того, разработан учебный модуль по оценке и классификации условий труда с учетом факторов производственной среды и трудового процесса.

Подготовлены научно обоснованные предложения по совершенствованию трудового законодательства в части управления профессиональными рисками в рамках проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства».

Цифровые инструменты и апробация на предприятиях

В АИС «Охрана труда и безопасность» разработаны четыре цифровых справочника и инструмента, в том числе классификатор вредных и опасных производственных факторов, электронный отчет по оценке профессиональных рисков и электронный план корректирующих мероприятий.

Разработанные подходы прошли пилотирование на 9 предприятиях. По итогам получено 8 актов внедрения.

Исследования проводились с учетом специфики горнодобывающей, строительной и обрабатывающей промышленности. Это позволило проверить применимость разработанных подходов непосредственно в производственных условиях.

Научные результаты программы представлены в 5 публикациях в изданиях, индексируемых международными базами Web of Science и Scopus, и в 18 публикациях в журналах, рекомендованных КОКНВО РК. Также получено 6 авторских свидетельств.

Что это дает работникам и работодателям

Практическая цель новых подходов – перейти от преимущественного учета условий труда к предупреждению рисков. Работодатель получает инструменты для более точного определения опасностей на конкретном рабочем месте, оценки уровня риска и планирования необходимых профилактических мероприятий.

Для работников такой подход направлен прежде всего на повышение безопасности труда, своевременное выявление факторов, способных привести к травмам или профессиональным заболеваниям, и принятие мер до наступления негативных последствий.

Результаты научно-технической программы формируют основу для дальнейшего совершенствования системы управления профессиональными рисками и актуализации нормативно-правовой и методической базы в сфере охраны труда.

Проведенная работа соответствует приоритетам Концепции безопасного труда до 2030 года и Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».