Своевременная и полная выплата заработной платы – одна из основных обязанностей работодателя и важная гарантия трудовых прав работников.

В соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Республики Казахстан заработная плата должна выплачиваться не реже одного раза в месяц и не позднее первой декады следующего месяца. Конкретная дата выплаты устанавливается трудовым или коллективным договором. Если установленный день выплаты приходится на выходной или праздничный день, заработная плата должна быть выплачена накануне.

Что делать, если зарплату задерживают?

В первую очередь работник может обратиться к работодателю, уточнить причины задержки и потребовать погашения задолженности.

Если вопрос не решен, работник вправе обратиться в территориальный Департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по месту нахождения работодателя. Подать обращение можно также в электронном формате через систему eOtinish.

К обращению рекомендуется приложить имеющиеся документы, подтверждающие трудовые отношения и задолженность по заработной плате. Это могут быть трудовой договор, расчетные листки, банковские выписки, приказы и другие подтверждающие материалы.

Что происходит после обращения?

При наличии оснований государственные инспекторы труда проводят контрольные мероприятия в порядке, установленном законодательством.

Если факт задолженности подтверждается, работодателю выдается обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения, в том числе о погашении задолженности по заработной плате. Исполнение предписания находится на контроле государственных инспекторов труда.

При этом работодатель обязан выплатить работнику не только задолженность по заработной плате, но и пеню за каждый календарный день просрочки. Ее размер рассчитывается исходя из 1,25-кратной базовой ставки Национального Банка РК, действующей на день исполнения обязательства по выплате заработной платы.

Какая ответственность предусмотрена для работодателя?

За невыплату заработной платы в полном объеме и в установленные сроки, а также за неначисление и невыплату пени по вине работодателя статьей 87 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Размер штрафа составляет:

для должностных лиц – 30 МРП;

для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 60 МРП;

для субъектов среднего предпринимательства – 100 МРП;

для субъектов крупного предпринимательства – 150 МРП.

Напоминаем, задержка заработной платы является нарушением трудовых прав работника. Если работодатель не выплачивает заработную плату в установленный срок, работник вправе обратиться в органы государственной инспекции труда для принятия предусмотренных законодательством мер и восстановления своих прав.