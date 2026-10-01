В Минтрансе обсудили новые подходы к повышению качества местных дорог

В Астане продолжается республиканский семинар «Качественные дороги: от планирования до эксплуатации». Во второй день участники обсудили вопросы эксплуатации и содержания дорог, контроля качества, безопасности и цифровизации дорожной отрасли.

В семинаре принимают участие представители местных исполнительных органов, в том числе руководители профильных управлений акиматов, а также подрядные и проектные организации. Основное внимание уделено вопросам планирования, ремонта и дальнейшего содержания местной дорожной сети.

Председатель Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин отметил, что для повышения качества местных дорог регионам необходимо выстраивать работу на всех этапах — от определения приоритетных участков и подготовки проектов до контроля качества и последующего содержания.

«Важно не только определить, какие дороги необходимо ремонтировать, но и правильно организовать весь процесс. От качества планирования, подготовки проектов и контроля зависит конечный результат. Поэтому здесь важна слаженная работа местных исполнительных органов, проектных и подрядных организаций», — отметил Толеген Абдуллин.

В рамках второго дня семинара АО «НК «КазАвтоЖол» представило опыт эксплуатации и содержания республиканской сети, Национальный центр качества дорожных активов — подходы к контролю качества дорожных работ. Представители регионов и подрядных организаций обсудили практические вопросы реализации проектов на местной сети.

По итогам семинара планируется сформировать план мероприятий на ближайшие три года по дальнейшему повышению качества дорожных работ.