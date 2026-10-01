Вокзал станции Уштобе с почти вековой историей обрёл современный облик

В области Жетысу завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Уштобе, построенного в 1930 году. Обновление объекта проведено в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов по стране, реализуемой по поручению Главы государства.

В ходе реконструкции полностью обновлено двухэтажное здание вокзала общей площадью 1 335 квадратных метров. Проведены работы по обновлению кровли, фасада и внутренних помещений, модернизированы системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Благоустроены прилегающая территория и пассажирский перрон.

Фасад здания облицован современными линеарными панелями, цоколь отделан гранитом. Во внутренних помещениях установлены подвесные решётчатые потолки, полы облицованы керамогранитом. Также обустроены новые эвакуационные пути и установлены двери, соответствующие требованиям пожарной безопасности. При проведении реконструкции использованы материалы казахстанского производства.

Вокзал станции Уштобе относится к ІІІ классу. Среднесуточный пассажиропоток составляет около 435 человек. Через станцию проходят 22 пассажирских поезда, связывающих Уштобе с Алматы, Астаной, Павлодаром, Усть-Каменогорском, Семеем, Талдыкорганом, Карагандой и Балхашом, а также с городами России.

После реконструкции вокзал соответствует современным требованиям, улучшены условия для пассажиров и повышен уровень комфорта при ожидании и обслуживании поездов.