В Кокшетау после реконструкции открыт железнодорожный вокзал

В городе Кокшетау состоялось открытие железнодорожного вокзала после масштабной реконструкции. В мероприятии приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов, представители подрядной организации и жители города.

Выступая на церемонии открытия, вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов подчеркнул значимость обновления пассажирской железнодорожной инфраструктуры и создания современных условий для пассажиров.

«Здание вокзала, введённое в эксплуатацию в 1981 году, длительное время не подвергалось капитальному ремонту. Сегодня, благодаря масштабной модернизации, вокзал обрел новый облик, сохранив при этом свою историческую значимость для города. Главный результат модернизации — создание комфортных и безопасных условий для всех пассажиров, в том числе пожилых людей и маломобильных граждан», — отметил Жанибек Тайжанов.

В рамках проекта реконструировано трехэтажное здание вокзала с цокольным и техническим этажами. Его площадь увеличена с 9 007 до 9 345 кв. метров. Обновлены фасад и внутренние помещения, модернизированы инженерные системы, проведено благоустройство прилегающей территории.

Для повышения уровня комфорта и доступности вокзала установлены эскалатор и вертикальный подъемник, обновлены мебель и необходимое оборудование. Фасад облицован современными фиброцементными плитами, а во внутренних помещениях выполнена отделка с использованием долговечных, пожаробезопасных и легко моющихся материалов.

Особое внимание уделено вопросам безопасности и доступности. Построен современный конкорсный переход, оборудованный четырьмя пассажирскими лифтами, организованы новые эвакуационные пути и установлены двери в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

«В Акмолинской области в рамках программы модернизированы 16 железнодорожных вокзалов. Хотел бы выразить особую благодарность всем сотрудникам, внесшим свой вклад в реализацию этой масштабной работы. Именно благодаря вашему профессионализму, мастерству и слаженной работе мы можем открыть обновлённые вокзалы для пассажиров и создать более комфортные условия для их обслуживания», — сказал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Железнодорожный вокзал Кокшетау относится к I классу. Среднесуточный пассажиропоток составляет около 1 800 человек. Через станцию проходят 32 пассажирских поезда, связывающих Кокшетау с Петропавловском, курортной зоной Бурабай, Костанаем, Алматы, Астаной, Карагандой, Кызылордой, Уральском, Актобе, Атырау, Шу, Туркестаном, Шымкентом и Таразом, а также с городами Кыргызстана и России.