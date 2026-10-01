В Жамбылской области после реконструкции открыт железнодорожный вокзал станции Шу

В Жамбылской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Шу, построенного в 1989 году. Обновление объекта проведено в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, реализуемой по поручению Главы государства.

В ходе реконструкции полностью обновлено пятиэтажное здание вокзала общей площадью 8 141 кв. м. Проведены работы по обновлению фасада и кровли, внутренних помещений и инженерных систем, благоустройству перрона и прилегающей территории.

Особое внимание уделено современному архитектурному облику и качеству отделочных материалов. Фасад облицован травертином, цоколь отделан гранитной плиткой казахстанского производства. Установлены современные окна и алюминиевые витражи «теплой» стоечно-ригельной системы с энергосберегающими стеклопакетами отечественного производства.

Внутренние помещения вокзала оборудованы с учетом современных требований к безопасности и комфорту пассажиров. При отделке использованы современные негорючие материалы, установлены реечные потолки со звукоизоляцией, применены износостойкие напольные покрытия.

Вокзал станции Шу относится к I классу. Среднесуточный пассажиропоток составляет около 1 591 человека. Через станцию проходят 48 пассажирских поездов, обеспечивающих железнодорожное сообщение Шу с крупнейшими городами Казахстана — Алматы, Астаной, Семей, Мангистау, Актобе, Шымкентом, Туркестаном, Таразом, Оралом, Атырау, Костанаем, Кокшетау, Курорт-Боровым, Кызылордой, Петропавловском и Сарыагашем. Кроме того, железнодорожное сообщение связывает Шу с городами России, Кыргызстана и Узбекистана.

Реконструкция вокзала позволила обновить пассажирскую инфраструктуру, повысить уровень комфорта и создать более современные условия для обслуживания жителей и гостей региона. Обновленный вокзал станет важной частью транспортной инфраструктуры города Шу и будет способствовать дальнейшему развитию пассажирских перевозок.

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