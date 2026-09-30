Казахстан, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты намерены совместно проработать проект нового железнодорожного маршрута Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан (CASA) с выходом к морским портам Пакистана.

Соответствующий Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках железнодорожного проекта CASA подписали Министерство транспорта Республики Казахстан, Министерство транспорта Республики Узбекистан и Министерство энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов.

Проект CASA предусматривает формирование нового железнодорожного направления, которое должно обеспечить транспортную связанность Центральной и Южной Азии и создать дополнительные возможности для развития международных перевозок, торговли, логистики и инвестиционного сотрудничества.

В рамках Меморандума стороны намерены провести технические и экономические исследования, аналитические оценки, изучить целесообразность развития необходимой железнодорожной инфраструктуры и связанных с ней объектов.

Казахстан и Узбекистан обладают развитой железнодорожной инфраструктурой и значительным транзитным потенциалом. ОАЭ имеют международный опыт в сфере транспортной инфраструктуры, логистики и реализации крупных инвестиционных проектов.

Объединение этих возможностей позволит перейти к практической проработке проекта CASA и определению оптимальных механизмов его реализации.

Стороны также обсудили дальнейшие шаги и конкретные направления совместной работы.

В частности, рассматривается возможность создания Рабочей группы для комплексной проработки технических, экономических и финансовых вопросов проекта.