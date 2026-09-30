В Минтрансе обсуждают новые требования к качеству местных дорог

В Астане начался трёхдневный республиканский семинар-совещание, посвящённый повышению качества местных дорог. В Министерстве транспорта рассказали, какие проблемы отрасли обсуждают участники и какие решения планируют внедрить в регионах.

Как сообщили в ведомстве, семинар "Качественные дороги: от планирования до эксплуатации" должен стать практической площадкой для совместной работы центральных и местных исполнительных органов.

"В течение трех дней участники рассмотрят вопросы планирования, проектирования строительно-монтажных работ, контроля качества, эксплуатации и цифровизации дорожной сети. Основное внимание будет уделено конкретным проблемам местных дорог и мерам по их устранению", - сказал вице-министр транспорта Казахстана Максат Калиакпаров.

В мероприятии принимают участие представители Министерства транспорта, заместители акимов областей и городов республиканского значения, руководители профильных управлений акиматов, заинтересованных госорганов, а также представители проектных и подрядных организаций.

Одним из ключевых вопросов станет формирование обоснованных региональных планов дорожных работ. По данным министерства, предполагается использовать данные диагностики при определении приоритетных участков, четко разграничивать виды ремонта и увязывать принимаемые решения с фактическим состоянием дорог.

Отдельный блок посвятят проектированию. Участники рассмотрят вопросы предэкспертизы проектов, применения типовых конструкций дорожной одежды, внедрения BIM-проектирования, а также выбора конструктивных решений с учетом состояния основания, транспортных нагрузок, климатических условий и доступности местных материалов.

Значительное внимание уделят контролю материалов и выполненных работ. В рамках семинара рассмотрят вопросы лабораторного контроля, отбора проб и достоверности испытаний, качества битума, щебня и асфальтобетона, а также порядок действий при выявлении несоответствий.

Еще одно направление — содержание уже построенных и отремонтированных дорог областного и районного значения, улиц населенных пунктов. Участники обсудят вопросы содержания дорог, сезонные работы, обеспеченность необходимой техникой и материалами, а также меры по сохранности дорожной сети, включая соблюдение ограничений для большегрузного транспорта.

На семинаре также представят цифровые решения для дорожной отрасли, которые позволяют отслеживать состояние сети и ход выполнения работ, фиксировать выявленные недостатки и использовать эти данные при принятии управленческих решений.

В Минтрансе рассчитывают выстроить единый подход к управлению дорогами на всем протяжении их жизненного цикла — от диагностики и определения приоритетов до проектирования, строительства, ремонта и дальнейшего содержания.

По итогам семинара будут определены конкретные меры, ответственные исполнители и сроки их реализации. Также планируется сформировать трехлетний план работы регионов по повышению качества местных автомобильных дорог.

Мероприятие продлится до 2 октября.