Открывается прямое авиасообщение между столицами Казахстана и Таиланда

Продолжается работа по расширению международной маршрутной сети Казахстана и увеличению количества рейсов по действующим направлениям.

Так, с 11 декабря 2026 года авиакомпания «Air Astana» планирует начать выполнение прямых рейсов по маршруту Астана – Бангкок (Таиланд). Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах Airbus A321LR.

Тем самым, после запуска авиамаршрута, общее количество рейсов между Казахстаном и Таиландом увеличится до 20 в неделю по 4 маршрутам.

справочно:

В настоящее время в Таиланд выполняются рейсы по следующим маршрутам:

Алматы – Пхукет, 7 (Air Astana);

Алматы – Бангкок, 9 (Air Astana – 6, Thai AirAsiaX – 3);

Шымкент – Бангкок, 2 (SCAT).

Новый маршрут между столицами двух государств расширит возможности для туристических и деловых поездок и будет способствовать дальнейшему укреплению связей между Казахстаном и Таиландом.