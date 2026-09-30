В Министерстве транспорта состоялось очередное заседание рабочей группы по совершенствованию разрешительной системы автомобильных перевозок в международном сообщении. В обсуждении приняли участие представители ассоциаций, входящих в состав рабочей группы.

Участники рассмотрели предложения по внесению изменений и дополнений в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении, а также в Правила допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов.

Основное внимание уделено практическим вопросам. Представители отрасли внесли предложения по совершенствованию порядка выдачи и использования иностранных разрешений, повышению эффективности разрешительной системы и созданию благоприятных условий для международных грузовых перевозок.

По предложению членов рабочей группы будет возобновлена работа Telegram-бота для оперативной проверки автотранспортных средств на наличие нарушений требований разрешительной системы.

Работа по совершенствованию разрешительной системы продолжается в рамках взаимодействия Министерства транспорта с представителями отрасли.