В Министерстве транспорта обсудили совершенствование разрешительной системы международных перевозок
В Министерстве транспорта состоялось очередное заседание рабочей группы по совершенствованию разрешительной системы автомобильных перевозок в международном сообщении. В обсуждении приняли участие представители ассоциаций, входящих в состав рабочей группы.
Участники рассмотрели предложения по внесению изменений и дополнений в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении, а также в Правила допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов.
Основное внимание уделено практическим вопросам. Представители отрасли внесли предложения по совершенствованию порядка выдачи и использования иностранных разрешений, повышению эффективности разрешительной системы и созданию благоприятных условий для международных грузовых перевозок.
По предложению членов рабочей группы будет возобновлена работа Telegram-бота для оперативной проверки автотранспортных средств на наличие нарушений требований разрешительной системы.
Работа по совершенствованию разрешительной системы продолжается в рамках взаимодействия Министерства транспорта с представителями отрасли.