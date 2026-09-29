Открывается авиасообщение между Алматы и Лангкави

Продолжается работа по расширению международной маршрутной сети и увеличению количества частот по действующим направлениям.

Так, с 25 декабря 2026 года авиакомпания Air Astana планирует выполнять прямые сезонные рейсы по маршруту Алматы – Лангкави (Малайзия).

Рейсы будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A321neo.

Открытие нового маршрута будет способствовать расширению международного авиасообщения Казахстана и развитию туристических связей с Малайзией.