Эксперты FAA завершили работу по оценке безопасности полетов в Казахстане

C 21 по 25 сентября 2026 года в Казахстане проходила Международная оценка по безопасности полетов (IASA) Федеральной авиационной администрации США (FAA). Визит американских экспертов начался с совещания с Вице-министром транспорта РК Талгатом Ластаевым.

Оценка проводилась в отношении государственной системы надзора за безопасностью полетов и направлена на определение соответствия авиационных властей Казахстана, применимым стандартам и рекомендуемой практике ИКАО.

В ходе IASA эксперты FAA рассматривали авиационное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты и способность государства осуществлять надзор за обеспечением безопасности полетов ИКАО.

24 сентября команда FAA также провела выездной визит в авиакомпанию Air Astana в Астане, которая является заявителем на получение экономического разрешения Министерства транспорта США (U.S. Department of Transportation, DOT) для полетов в США. Это был позитивный опыт, принесший взаимную пользу всем участвовавшим организациям.

25 сентября состоялся итоговый устный брифинг, на котором эксперты FAA представили предварительные результаты в Казахстане.

По итогам проведенной оценки специалисты FAA отметили, что казахстанскими властями была проделана большая работа. Говоря о предварительных данных, они сообщили что по ряду пунктов достигнуты хорошие показатели, которые свидетельствуют о высоких достижениях и сильной политической воле Казахстана в части обеспечения безопасности полетов.

В соответствии с процедурой IASA, следующим этапом FAA направит официальное уведомление авиационным властям страны. В последующем предусматривается проведение финальных консультаций для обсуждения корректирующих мер. После завершения данного этапа FAA примет решение о статусе присвоения стране Category 1.

Получение Category 1 в дальнейшем создаст регуляторные условия для прохождения казахстанскими авиаперевозчиками необходимых процедур для открытия прямого авиасообщения с США.