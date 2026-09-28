Строительство объездной дороги вокруг города Сарыагаш продолжается

Строительство автомобильной дороги общей протяженностью 102 километра, которая позволит обойти город Сарыагаш, ведется активными темпами. Проект состоит из двух лотов. Новая дорога будет построена в четырехполосном исполнении в соответствии с технической категорией Iа. Реализация проекта запланирована на 2026–2030 годы.

В настоящее время на строительных работах задействованы 326 единиц техники и 470 специалистов. Выполнены работы по устройству земляного полотна в объеме более 1,26 млн кубических метров, на участке протяженностью 36 километров снят плодородный слой почвы. Кроме того, ведутся работы по установке водопропускных труб, строительству переездов для сельскохозяйственной техники, подготовке производственных баз и вахтовых городков.

Первый участок охватывает отрезок 55 километров. На сегодняшний день проектные работы выполнены на 71%. По устройству земляного полотна выполнено 699,5 тыс. кубических метров работ. На данном участке задействованы 296 специалистов и 198 единиц специальной техники. Также ведутся работы по установке водопропускных сооружений, строительству сельскохозяйственных проездов, размещению производственной базы и временной лаборатории, подготовке вахтового городка.

Второй участок охватывает отрезок общей протяженностью 47,6 километра. На сегодняшний день проектные работы выполнены на 60%. Здесь задействованы 174 специалиста и 138 единиц специальной техники. Ведутся работы по устройству земляного полотна, снятию плодородного слоя почвы, подготовке карьеров и доставке материалов, необходимых для строительства водопропускных сооружений.

В рамках проекта предусмотрено строительство 8 транспортных развязок, 22 мостов, 21 переезда для сельскохозяйственной техники и 223 водопропускных труб. Данные объекты инфраструктуры направлены на обеспечение пропускной способности и безопасности дорожного движения.

Проект направлен на улучшение транспортного сообщения в регионе, вывод транзитного транспортного потока за пределы города Сарыагаш и повышение безопасности дорожного движения. Ввод дороги в эксплуатацию позволит снизить транспортную нагрузку внутри города и повысить эффективность движения по международным и межрегиональным направлениям.