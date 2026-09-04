КаздорНИИ начал комплексное обследование Центрального моста в Атырау

АО «КаздорНИИ» приступило к комплексному инструментальному обследованию Центрального моста в Атырау. Специалистам предстоит оценить текущее техническое состояние сооружения протяженностью 260 метров и определить условия его дальнейшей безопасной эксплуатации.

В рамках обследования проводятся геодезические измерения, определяется прочность бетона, проверяется состояние опорных частей и других конструктивных элементов моста. Такой комплекс работ позволит выявить возможные деформации и получить объективные данные о фактическом состоянии сооружения.

Для более детального анализа специалисты КаздорНИИ создают цифровой двойник моста. Цифровая модель объединит результаты измерений и обследований, позволит провести проверочные расчеты, проанализировать работу отдельных элементов и спрогнозировать поведение конструкций при различных нагрузках. Далее цифровой двойник будет интегрирован в Систему управления эксплуатацией мостов (СУЭМ). Это позволит систематизировать сведения о техническом состоянии сооружения, учитывать результаты обследований и использовать накопленные данные при планировании дальнейших эксплуатационных мероприятий.

«Центральный мост имеет важное значение для транспортной системы города. Решение местных исполнительных органов провести его комплексное обследование показывает понимание того, что эксплуатация таких объектов требует научно обоснованного подхода. Инструментальные исследования, испытания и инженерные расчеты позволят получить объективную картину состояния сооружения и определить необходимые дальнейшие меры», - отметил директор Департамента мостовых сооружений, диагностики и безопасности автомобильных дорог АО «КаздорНИИ» Шалкар Кайсар.

Одним из ключевых этапов станут динамические испытания. Они позволят оценить фактическую работу конструкций под воздействием эксплуатационных нагрузок и сопоставить полученные показатели с расчетными параметрами.

По итогам комплексного обследования, испытаний и проверочных расчетов КаздорНИИ подготовит техническое заключение. В документ войдут оценка текущего состояния Центрального моста и рекомендации по его дальнейшей безопасной эксплуатации.