В Жезказгане после масштабной реконструкции открыт железнодорожный вокзал

В городе Жезказган состоялось официальное открытие железнодорожного вокзала после масштабной реконструкции. В церемонии приняли участие аким области Ұлытау Есет Байкен, председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Нуржан Кельбуганов, представители АО «НК «ҚТЖ», подрядной организации и жители города.

Выступая на мероприятии, председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Нуржан Кельбуганов отметил, что обновление вокзала Жезказган проведено в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов по стране, реализуемой по поручению Главы государства.

В области Ұлытау в рамках программы было предусмотрено обновление четырех железнодорожных вокзалов. Ранее реконструкция завершена на вокзалах станций Каражал, Жанаарка и Кызылжар.

Железнодорожный вокзал Жезказган был построен в 1941 году. В результате реконструкции площадь двухэтажного здания увеличена с 582 до 2,5 тыс. квадратных метров, что позволило существенно расширить функциональные возможности объекта и создать более комфортные условия для пассажиров.

В ходе реконструкции возведены новые несущий каркас, стены и перекрытия, полностью обновлена кровля. Выполнен комплекс работ по прокладке наружных и внутренних инженерных сетей, включая системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи. Вокзал подключен к системе центрального отопления.

Полностью обновлены фасад и внутренние помещения здания. Установлены новые оконные блоки и витражи, применены современные износостойкие, долговечные и легко моющиеся отделочные материалы. В помещениях установлены подвесные потолки, полы облицованы керамогранитом и коммерческим линолеумом.

Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Уложена брусчатка, обновлены навес и пассажирский перрон, установлены новые ограждения, мебель и необходимое оборудование. В целях обеспечения безопасности пассажиров дополнительно обустроены эвакуационные пути и установлены новые эвакуационные двери в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Среднесуточный пассажиропоток вокзала составляет около 1 800 человек. Через станцию проходят 12 поездов, связывающих Жезказган с Алматы, Астаной, Павлодаром, Кызылордой и Карагандой.

Реконструкция вокзала позволит повысить качество пассажирского обслуживания, создать современные и комфортные условия для пассажиров, а также обеспечить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры области Ұлытау.