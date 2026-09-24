В Алматы начали тестировать роботов-доставщиков и технологии для беспилотного транспорта

В Алматы состоялся запуск роботов-доставщиков и автомобильного картографирования, необходимых для дальнейшего развития технологий беспилотного транспорта.

В мероприятии приняли участие Заместитель Премьер-Министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, аким Алматы Дархан Сатыбалды, вице-министр транспорта Дамир Кожахметов, депутаты Құрылтая Екатерина Смышляева и Абай Алтай, а также представители бизнес-сообщества.

В рамках мероприятия был оформлен первый заказ с использованием робота-доставщика. Представители Yandex Qazaqstan продемонстрировали работу технологии в городской среде.

Робот самостоятельно ориентируется на местности, строит маршрут, распознаёт препятствия и выбирает безопасную траекторию движения. Также была продемонстрирована работа робота при взаимодействии со светофорами, пересечении дороги и движении в условиях городской инфраструктуры.

Следующим этапом стал запуск автомобиля-картографа. Специально оборудованные автомобили начали движение по улицам Алматы для создания высокоточной цифровой карты города.

Такая карта необходима для дальнейшего развития беспилотного транспорта, в том числе технологии роботакси. Автомобили оснащены комплексом сенсоров, включая лидары и камеры. Во время движения они собирают данные о дорожной инфраструктуре – дорожной разметке, светофорах, знаках, перекрёстках и других объектах.

На основе собранной информации формируется подробная цифровая модель дорожной среды, которая в дальнейшем может использоваться беспилотными транспортными системами.

В Казахстане уже сформированы правила реализации пилотного проекта по внедрению автономного транспорта. Они позволяют тестировать такие технологии в реальных условиях и одновременно совершенствовать подходы к их регулированию.

Создание высокоточной карты Алматы является одним из этапов формирования необходимой технологической инфраструктуры.

Развитие автономного транспорта в Казахстане будет проходить поэтапно. Основной акцент – на тестировании технологий, анализе реальных сценариев движения и совершенствовании регулирования. При этом ключевым условием внедрения новых решений остаётся безопасность людей.