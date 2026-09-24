Открытие нового направления в Китай

Министерством транспорта РК на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов.

23 сентября текущего года казахстанская авиакомпания «FlyArystan» запустила регулярные рейсы по новому направлению Алматы – Чунцин. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа «Аirbus 320neo».

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.