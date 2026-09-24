Вице-министр транспорта Республики Казахстан Максат Калиакпаров принял участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту, который прошел в Пекине. Мероприятие объединило высокопоставленных представителей правительств, транспортных ведомств, международных организаций, экспертного и делового сообщества для обсуждения развития международной транспортной взаимосвязанности, устойчивости логистических цепочек, цифровизации и внедрения новых технологий.

В своем выступлении Максат Калиакпаров отметил стратегическое значение транспортно-логистического комплекса для Казахстана и подчеркнул роль страны как одного из ключевых сухопутных транзитных звеньев между Китаем, Центральной Азией, Каспийским регионом и Европой.

Через территорию Казахстана проходят 13 международных транспортных коридоров. За последние 15 лет в развитие транспортно-логистической инфраструктуры страны инвестировано более 35 млрд долларов США.

Одним из ключевых направлений выступления стало развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. За последние пять лет объем транзита по ТМТМ увеличился в 3,5 раза. В 2025 году контейнерные перевозки достигли 77 тыс. ДФЭ, при этом к 2029 году планируется довести объем транзитных контейнерных перевозок до 300 тыс. ДФЭ.

Отдельным практическим результатом Форума стало принятие Рамочной основы Инициативы по глобальному развитию и сотрудничеству в области устойчивого транспорта. Документ формирует многостороннюю платформу для взаимодействия государств, международных организаций, финансовых институтов, бизнеса, научных и образовательных учреждений в сфере устойчивого транспорта.

Вице-министр отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии международной цифровой интеграции транспортных систем, сопряжении инфраструктурных проектов и создании условий для формирования бесшовных маршрутов между Азией и Европой.

Казахстан продолжит взаимодействие с Китаем и другими государствами-партнерами по развитию международных транспортных коридоров, внедрению цифровых решений, привлечению инвестиций и технологий, а также повышению устойчивости и конкурентоспособности транспортно-логистической системы Евразии.